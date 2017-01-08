OTOMOBİL
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
17 Ekim 2016 Pazartesi, 09:25:19 | Güncelleme: 08 Ocak 2017 Pazar, 11:09:33
Otomotiv Distribütör Derneği (ODD), 2016 yılına ilişkin 4x4 ve otomobil modellerinin satış rakamlarını açıkladı. İşte marka marka satış rakamları...
-
1
1
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLC
Toplam Satış: 506
-
2
2
|
120
Marka: MINI
Model: Countryman
Toplam Satış: 511
-
3
3
|
120
Marka: PORSCHE
Model: MACAN
Toplam Satış: 514
-
4
4
|
120
Marka: CITROEN
Model: C3 (B2 segmenti)
Toplam Satış: 527
-
5
5
|
120
Marka: SUBARU
Model: Subaru XV
Toplam Satış: 530
-
6
6
|
120
Marka: KIA
Model: Soul
Toplam Satış: 548
-
7
7
|
120
Marka: MAZDA
Model: CX-3
Toplam Satış: 581
-
8
8
|
120
Marka: TOYOTA
Model: VERSO
Toplam Satış: 597
-
9
9
|
120
Marka: TOYOTA
Model: AVENSIS
Toplam Satış: 602
-
10
10
|
120
Marka: VOLVO
Model: V40
Toplam Satış: 606
-
11
11
|
120
Marka: AUDI
Model: A5
Toplam Satış: 629
-
12
12
|
120
Marka: ALFA ROMEO
Model: Giulietta
Toplam Satış: 629
-
13
13
|
120
Marka: FIAT
Model: GRANDE PUNTO
Toplam Satış: 639
-
14
14
|
120
Marka: LAND ROVER
Model: Discovery Sport
Toplam Satış: 650
-
15
15
|
120
Marka: HONDA
Model: HR-V
Toplam Satış: 659
-
16
16
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C SERİSİ
Toplam Satış: 660
-
17
17
|
120
Marka: BMW
Model: 2 SERİSİ
Toplam Satış: 695
-
18
18
|
120
Marka: SUBARU
Model: FORESTER
Toplam Satış: 706
-
19
19
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: i20 TROY (B3 segment)
Toplam Satış: 708
-
20
20
|
120
Marka: BMW
Model: X3
Toplam Satış: 741
-
21
21
|
120
Marka: FIAT
Model: 500X
Toplam Satış: 742
-
22
22
|
120
Marka: AUDI
Model: Q5
Toplam Satış: 748
-
23
23
|
120
Marka: VOLVO
Model: XC60
Toplam Satış: 762
-
24
24
|
120
Marka: HONDA
Model: JAZZ
Toplam Satış: 765
-
25
25
|
120
Marka: FORD
Model: FOCUS
Toplam Satış: 799
-
26
26
|
120
Marka: NISSAN
Model: PULSAR
Toplam Satış: 818
-
27
27
|
120
Marka: MINI
Model: COOPER
Toplam Satış: 895
-
28
28
|
120
Marka: FORD
Model: FOCUS CMAX
Toplam Satış: 901
-
29
29
|
120
Marka: FORD
Model: YENI KUGA
Toplam Satış: 960
-
30
30
|
120
Marka: CITROEN
Model: C4
Toplam Satış: 1000
-
31
31
|
120
Marka: AUDI
Model: Q3
Toplam Satış: 1018
-
32
32
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: B SERiSi
Toplam Satış: 1026
-
33
33
|
120
Marka: KIA
Model: cee'd
Toplam Satış: 1070
-
34
34
|
120
Marka: SUZUKI
Model: SWIFT
Toplam Satış: 1154
-
35
35
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 508
Toplam Satış: 1156
-
36
36
|
120
Marka: FIAT
Model: FIORINO
Toplam Satış: 1240
-
37
37
|
120
Marka: FIAT
Model: 500L
Toplam Satış: 1308
-
38
38
|
120
Marka: FORD
Model: MONDEO
Toplam Satış: 1405
-
39
39
|
120
Marka: VOLVO
Model: S60
Toplam Satış: 1419
-
40
40
|
120
Marka: CITROEN
Model: C4 CACTUS
Toplam Satış: 1552
-
41
41
|
120
Marka: SEAT
Model: TOLEDO
Toplam Satış: 1648
-
42
42
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: İ30
Toplam Satış: 1698
-
43
43
|
120
Marka: TOYOTA
Model: C-HR
Toplam Satış: 1719
-
44
44
|
120
Marka: JEEP
Model: RENEGADE
Toplam Satış: 1737
-
45
45
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: İ10
Toplam Satış: 1840
-
46
46
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLA SERİSİ
Toplam Satış: 1956
-
47
47
|
120
Marka: RENAULT
Model: Talisman
Toplam Satış: 1987
-
48
48
|
120
Marka: BMW
Model: X1
Toplam Satış: 2010
-
49
49
|
120
Marka: BMW
Model: 4 SERİSİ
Toplam Satış: 2023
-
50
50
|
120
Marka: FIAT
Model: DOBLO
Toplam Satış: 2042
-
51
51
|
120
Marka: SKODA
Model: RAPID SPACEBACK
Toplam Satış: 2063
-
52
52
|
120
Marka: AUDI
Model: A6
Toplam Satış: 2196
-
53
53
|
120
Marka: SUZUKI
Model: VITARA
Toplam Satış: 2221
-
54
54
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT CC
Toplam Satış: 2249
-
55
55
|
120
Marka: SKODA
Model: RAPİD
Toplam Satış: 2341
-
56
56
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 3008
Toplam Satış: 2398
-
57
57
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 2008
Toplam Satış: 2659
-
58
58
|
120
Marka: KIA
Model: RIO
Toplam Satış: 3065
-
59
59
|
120
Marka: FIAT
Model: EGEA (C2 segment)
Toplam Satış: 3097
-
60
60
|
120
Marka: KIA
Model: CERATO
Toplam Satış: 3148
-
61
61
|
120
Marka: NISSAN
Model: JUKE MC
Toplam Satış: 3162
-
62
62
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 308 (T9)
Toplam Satış: 3248
-
63
63
|
120
Marka: SKODA
Model: FABIA
Toplam Satış: 3273
-
64
64
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: CLA SERİSİ
Toplam Satış: 3500
-
65
65
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: A SERİSİ
Toplam Satış: 3711
-
66
66
|
120
Marka: DACIA
Model: Logan MCV
Toplam Satış: 3782
-
67
67
|
120
Marka: RENAULT
Model: CAPTUR
Toplam Satış: 3783
-
68
68
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 208
Toplam Satış: 3886
-
69
69
|
120
Marka: NISSAN
Model: X-TRAIL
Toplam Satış: 3943
-
70
70
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: ELANTRA
Toplam Satış: 3998
-
71
71
|
120
Marka: NISSAN
Model: MICRA
Toplam Satış: 4225
-
72
72
|
120
Marka: OPEL
Model: MOKKA
Toplam Satış: 4508
-
73
73
|
120
Marka: TOYOTA
Model: YARIS
Toplam Satış: 4579
-
74
74
|
120
Marka: BMW
Model: 1 SERİSİ
Toplam Satış: 4676
-
75
75
|
120
Marka: DACIA
Model: LODGY
Toplam Satış: 4838
-
76
76
|
120
Marka: AUDI
Model: A3
Toplam Satış: 4849
-
77
77
|
120
Marka: AUDI
Model: A4
Toplam Satış: 4890
-
78
78
|
120
Marka: RENAULT
Model: CLIO (segment: B3)
Toplam Satış: 4946
-
79
79
|
120
Marka: RENAULT
Model: MEGANE
Toplam Satış: 5000
-
80
80
|
120
Marka: KIA
Model: SPORTAGE
Toplam Satış: 5785
-
81
81
|
120
Marka: TOYOTA
Model: AURIS
Toplam Satış: 6093
-
82
82
|
120
Marka: AUDI
Model: A3
Toplam Satış: 6507
-
83
83
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: E SERİSİ
Toplam Satış: 6632
-
84
84
|
120
Marka: SEAT
Model: IBIZA
Toplam Satış: 6676
-
85
85
|
120
Marka: RENAULT
Model: Kadjar
Toplam Satış: 6757
-
86
86
|
120
Marka: BMW
Model: 5 SERİSİ
Toplam Satış: 7107
-
87
87
|
120
Marka: HONDA
Model: CR-V
Toplam Satış: 7114
-
88
88
|
120
Marka: OPEL
Model: INSIGNIA
Toplam Satış: 7363
-
89
89
|
120
Marka: FIAT
Model: LINEA
Toplam Satış: 7724
-
90
90
|
120
Marka: SKODA
Model: SUPERB
Toplam Satış: 7872
-
91
91
|
120
Marka: FORD
Model: COURIER
Toplam Satış: 7917
-
92
92
|
120
Marka: BMW
Model: 3 SERİSİ
Toplam Satış: 8124
-
93
93
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: TUCSON
Toplam Satış: 8585
-
94
94
|
120
Marka: FORD
Model: FIESTA MCA
Toplam Satış: 8607
-
95
95
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: TİGUAN
Toplam Satış: 9373
-
96
96
|
120
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Toplam Satış: 9743
-
97
97
|
120
Marka: RENAULT
Model: Megane Sedan
Toplam Satış: 10821
-
98
98
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: JETTA
Toplam Satış: 11174
-
99
99
|
120
Marka: OPEL
Model: CORSA
Toplam Satış: 11230
-
100
100
|
120
Marka: SEAT
Model: LEON
Toplam Satış: 11329
-
101
101
|
120
Marka: HONDA
Model: CIVIC
Toplam Satış: 11787
-
102
102
|
120
Marka: PEUGEOT
Model: 301
Toplam Satış: 11812
-
103
103
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: ACCENT BLUE
Toplam Satış: 12153
-
104
104
|
120
Marka: SKODA
Model: OCTAVIA
Toplam Satış: 12764
-
105
105
|
120
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C SERİSİ
Toplam Satış: 13237
-
106
106
|
120
Marka: CITROEN
Model: C-ELYSEE
Toplam Satış: 13386
-
107
107
|
120
Marka: DACIA
Model: DUSTER
Toplam Satış: 16707
-
108
108
|
120
Marka: DACIA
Model: SANDERO
Toplam Satış: 16780
-
109
109
|
120
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Toplam Satış: 18365
-
110
110
|
120
Marka: FORD
Model: FOCUS
Toplam Satış: 20033
-
111
111
|
120
Marka: HYUNDAI
Model: i20 TROY
Toplam Satış: 20507
-
112
112
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: GOLF
Toplam Satış: 21434
-
113
113
|
120
Marka: RENAULT
Model: FLUENCE
Toplam Satış: 21877
-
114
114
|
120
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Toplam Satış: 22448
-
115
115
|
120
Marka: RENAULT
Model: SYMBOL
Toplam Satış: 25273
-
116
116
|
120
Marka: RENAULT
Model: CLIO (segment: B2)
Toplam Satış: 26075
-
117
117
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: POLO
Toplam Satış: 27578
-
118
118
|
120
Marka: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT
Toplam Satış: 28915
-
119
119
|
120
Marka: TOYOTA
Model: COROLLA
Toplam Satış: 33225
-
120
120
|
120
Marka: FIAT
Model: EGEA
Toplam Satış: 34755