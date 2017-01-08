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OTOMOBİL

Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri

17 Ekim 2016 Pazartesi, 09:25:19

Otomotiv Distribütör Derneği (ODD), 2016 yılına ilişkin 4x4 ve otomobil modellerinin satış rakamlarını açıkladı. İşte marka marka satış rakamları...

  • 1
    1 | 120

    Marka: MERCEDES-BENZ

    Model: GLC

    Toplam Satış: 506

  • 2
    2 | 120

    Marka: MINI

    Model: Countryman

    Toplam Satış: 511

  • 3
    3 | 120

    Marka: PORSCHE

    Model: MACAN

    Toplam Satış: 514

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 09:04
    fiat egea ve opel astra listede 2 kere geçiyor. sebebi ne ola?
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