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ÖTV düzenlemesi ile hibrit araç satışları artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:10:41 Güncelleme: 13:18:08 AA

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'ndan (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki otomobil kullanıcısının hibrit modellere biraz daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti.



Özellikle hibrit otomobillere getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin, otomobil kullanıcısı için cazip göründüğünü ifade eden Bayram, "C ve D segmenti hibrit modellerin, muadil benzinli ve dizel rakip modellerine kıyasla, hatırı sayılır bir satışa ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık yüzde 15-20'lik ÖTV fiyat farkı, ilk alım fiyatlamasında neredeyse ikinci el B segmenti bir aracın fiyatına denk gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



HİBRİT ARAÇ NEDİR?

Benzin sarfiyatını azaltmak amacı ile yapılan Hibrit araçlar, sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanıyor. Böylece, kısmen de olsa 0 emisyon salınımı sağlayabiliyor. Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji, benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj ediliyor.

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