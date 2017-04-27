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Mercedes, E serisini görücüye çıkardı

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Autoshow 2017'de Mercedes'in dikkat çeken otomobilleri.

A Serisi, orta sınıf SUV olarak konumlandırılan ve Mercedes-Benz’in bu segmentteki elektrikli sürüş özelliğine sahip ilk modeli olarak markanın tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Otomobil, 320 BG (235 kW) toplam sistem gücüyle 0’dan saatte 100 km hıza 5,9 saniyede hızlanabiliyor ve 235 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. SUV, 59-64 g CO2/km karma emisyon değerine sahip.

Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV’lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow 2017 fuarında Mercedes-Benz E-Serisini de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunma fırsatı buldu. İşte E serisinin 360 dereceyle görünümü:

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