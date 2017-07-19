Mercedes X-Class ile ilk kez pick-up segmentine giriyor

Kasım ayında satışa çıkacak olan araç, Mercedes'in ilk pick-up modeli olma özelliği taşıyor. Araç Almanya'nın ardından 2018 yılında Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihraç edilecek. 2019 yılında ise Latin Amerika yollarında olacak.

Mercedes, X-Class ile Ford F150, Nissan Navara, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi araçlara rakip olacak.

X-Class'ın boyu 5.34 metre ve genişliği 1.92 metre olarak açıklandı. Aracın yükleme kapasitesi ise 1.042 kg.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Mercedes X-Class ilk etapta 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımana sahip ikisi dizel biri benzinli üç farklı motor seçeneği ile gelecek. X220d ve X250d dizel modelleri 163 ve 190 beygir güç üretecek. Benzinli motor ise 165 beygir gücünde olacak.

Mercedes X-Class'ın fiyatı ise Almanya'da tüm vergiler dahil 37 bin 300 eurodan başlayacak.

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