OTOMOBİL
Tesla Model 3 artık resmen yollarda
30 Temmuz 2017 Pazar, 12:12:22 | Güncelleme: 12:45:15
HABERTURK.COM
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun süredir beklenen versiyonu Model 3'ün ilk siparişleri alıcılara teslim edildi. Önceki versiyona göre fiyatı ise yarı yarıya düştü. Peki diğer özellikleri neler?
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun süredir beklenen versiyonu Model 3'ün ilk siparişleri alıcılara teslim edildi. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda fotoğrafını paylaştığı araçların teslimatı için büyük bir tören düzenlendi.
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Tören, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont kentinde bulunan Tesla fabrikasında gerçekleşti.
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İlk 30 araç sahiplerine teslim edilirken, Eylül ayı sonuna kadar 1500 aracın daha teslim edilmesi hedefleniyor.
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Tesla'nın Model 3 projesi ile ilgili ilk açıklama geçtiğimiz yıl ilkbaharda yapılmış ve 370 bin kişi sipariş listesine yazılmıştı.
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30 araçlık teslimatın ardından Ağustos'ta da 100 araç teslimatı öngörülüyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 20 bin araca çıkması bekleniyor.
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2018 üretim hedefi ise 500 bin adet. Önceki versiyon olan Model S'in ancak 100 bin olan toplam üretimi düşünüldüğünde Model 3'ün önemi net bir şekilde ortaya çıkıyor.
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Tesla Model 3, elektirikli araçların dünyasında çok önemli bir yere oturuyor. Önceki versiyonlara göre hem fiyat düşerken, hem de menzil ve hızda aşama kaydedildi.
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Aracın fiyatı 35 bin dolardan başlıyor. Önceki versiyon Model S'in fiyatı ise 69 bin 500 dolar idi.
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Model 3'ün menzili 354 km.
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Daha fazla menzil isteyenler için Long Range modeli de mevcut.
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Yaklaşık 500 km menzili olan bu modelin fiyatı ise 44 bin dolar.
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Model 3'te siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve iki farklı gümüş rengi olmak üzere toplam 6 farklı renk tercihi bulunuyor.
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Model 3'ün 0-100 km hızlanması 5.6 saniye.
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Aracın maksimum hızı ise 210 km.
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Long Range versiyonda ise 0-100 km hızlanması 5.1 saniyeye düşerken, maksimum hızı da 225 km'ye çıkıyor.
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Şirketin CEO'su Elon Musk, törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin pahalı değil ulaşılabilir otomobil yapmak olduğunun altını çizdi.
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Musk, herkesin satın alabileceği bir otomobil yapmak istediklerini kaydetti.
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Musk, aracın ilk görüntülerini Temmuz ayı başında kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Aradan geçen yaklaşık 1 aylık sürede de teslmatlar başlamış oldu.
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Model 3'ün en önemli rakipleri arasında Audi A4 ile Mercedes C ve BMW 3 serileri gösteriliyor.
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Tesla Model 3'ün sondan başlayarak diğer fotoğraflarını aşağıda görebilirsiniz.
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