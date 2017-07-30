OTOMOBİL

Tesla Model 3 artık resmen yollarda

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:12:22 HABERTURK.COM

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun süredir beklenen versiyonu Model 3'ün ilk siparişleri alıcılara teslim edildi. Önceki versiyona göre fiyatı ise yarı yarıya düştü. Peki diğer özellikleri neler?

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    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun süredir beklenen versiyonu Model 3'ün ilk siparişleri alıcılara teslim edildi. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda fotoğrafını paylaştığı araçların teslimatı için büyük bir tören düzenlendi. 

     

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    Tören, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont kentinde bulunan Tesla fabrikasında gerçekleşti. 

     

     

     

     

     

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    İlk 30 araç sahiplerine teslim edilirken, Eylül ayı sonuna kadar 1500 aracın daha teslim edilmesi hedefleniyor. 

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    Tesla'nın Model 3 projesi ile ilgili ilk açıklama geçtiğimiz yıl ilkbaharda yapılmış ve 370 bin kişi sipariş listesine yazılmıştı. 

     

     

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    30 araçlık teslimatın ardından Ağustos'ta da 100 araç teslimatı öngörülüyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 20 bin araca çıkması bekleniyor. 

     

     

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YORUMLAR 6
  • Misafir 21 dakika önce
    arabada ön panjuru unutmuşlar???
  • Misafir 24 dakika önce
    model 10 a kadar alinmaz.
  • Misafir 25 dakika önce
    Fiyatı süpermiş.. keşke burdada aynı olsa..
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