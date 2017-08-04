Toyota Mazda ortaklık yatırımı

Toyota, elektrikli araba üretimini geliştirmek ve ABD'de bir fabrika kurmak için rakibi konumundaki bir diğer Japon üretici Mazda'nın yüzde 5 hissesini satın alıyor. Toyota ve Mazda'nın bugün açıklayacağı yeni iş ortaklığıyla ABD'de 1.6 milyar dolar yatırımla yeni bir fabrika kuracağı da belirtiliyor.

Teksas bölgesinde kurulması beklenen fabrika yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak. Özellikle SUV üzerinde durulacak tesiste üretimin iki firma arasında paylaşılacağı ve 2021 yılında açılacak fabrikada toplam 4 bin kişinin çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

MAZDA'DAN MÜHENDİSLİK TOYOTA'DAN PARA

2015 yılına uzanan Toyota ve Mazda işbirliğinde Mazda'nın yakıt verimliliğindeki öncü Skyactiv motor, transmiyon ve şasi teknolojisi Toyota'yı rakibine yatırım yapmaya çeken faktörlerin başında geliyor. Toyota mühendisleri Mazda'nın kısıtlı bütçesine pek çok alanda kendilerinin önünde yer aldığını kabul ediyor.

Mazda geçen yıl sadece 1.27 milyar dolar AR-GE bütçesine rağmen yüksek maliyetli Japon pazarında kârlı olmayı başarabilmişti fakat elektrikli araç geliştirmek için yeterli kaynağı olmadığı için tek başına üretim yapmakta zorlanıyor. Toyota ise 1 trilyon yen, yaklaşık 9 milyar dolarla rakibine oranla oldukça güçlü ve Mazda mühendisliğiyle fark yaratabileceğini düşünüyor.

Meksika'da bulunan bir fabrikada Mazda hâlihazırda Toyota için küçük araçlar üretiyor. Scion iA, markanın lağvedilmesinden sonra 2017 yılında Toyota Yaris iA olarak piyasa çıkmıştı.

EN ÇOK TRUMP SEVİNECEK

Toyota ve Mazda'nın ABD'de ortak girişimle açacağı fabrika, kampanyası boyunca üretim ve istihdamı arttırma sözü veren Başkan Donald Trump'ın da elini güçlendirecek. Ocak ayında yaptığı açıklamayla ABD'ye gelecek 5 yıl boyunca toplam 10 milyar dolar civarında yatırım yapacağını belirten Toyota ilk atılımını 1.6 milyarlık bu fabrikayla yapmış oldu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Trump, daha önce Corolla serisi için Meksika'ya yeni fabrika yapacağını belirten Toyota için "Ya ABD'de yap ya da dev gümrük vergisi ödersin." diyerek topa tutmuştu. Toyota hisseleri o gün 1.2 milyar dolar kaybetmişti ancak buzlar 10 milyar dolar sözüyle erimişti.

Henüz açıklanan Nisan - Haziran dönemi mali tablolarında 5.6 milyar dolar kâr duyuran Totoya, toplam satışta da 64 milyara ulaştı.

Toyota'nın Prius hybrid, Camry sedan ve lüks Lexus modelleri bu çeyrekte 42 bin artarak 2.2 milyon adet sattı.

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