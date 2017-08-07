Tesla Model S tek şarjla 1078 kilometre gitti

Tesla Model S elektrikli arabalar dünyasında yeni bir rekor daha kırdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Model S olarak bilinen aracı tek bir şarjla 670 mil yani 1078 kilometre yol almayı başardı.

Şarj istasyonlarının henüz tam anlamıyla yaygınlaşmaması nedeniyle elektrikli arabalar konusunda tüketicilerin en büyük endişelerinden biri olarak menzil gösteriliyordu.

Haberturk.com ekibinin derlediğine göre, Model S'in kırdığı rekor elektrikli arabaların menziline yönelik mesafeli bakışı yıkmak açısından önemli zira araştırmalar, özellikle dizel sahiplerinin bu nedenle elektrikli arabalara geçmekte tereddüt ettiğini gösteriyor.

Elektrikli arabalarda önceki menzil ve mesafe rekoru, bir ay önce kayıtlara geçen 560 mil yani 901 kilometreydi. Yeni rekor, aracın şoförü ve Tesla hesapları tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Elon Musk da yaptığı açıklamayla doğru lastiklerle 100D ile 1000 kilometre üzeri yol alınabileceğini doğruladı.

— Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) August 3, 2017

1078 kilometrelik rekor esnasında aracın 98.4 kilowatt saat (kWh) enerji tükettiği ifade ediliyor; bu da saatte 91 watt/km (144 WH/mil) sarfiyatına denk geliyor. Hatta, 77 kilometre hızla gidildiğinde enerji tüketimi 88 Wh/km düzeyinde gözlemlenerek daha da aşağı çekilmiş görünüyor.

Model S'in varsayılan 300Wh/mil verimliliği düşünüldüğünde aracın pil ömrünün iki mislinden fazla uzadığı söylenebilir. Öte yandan, aracın sürüşteki son birkaç saatindeki hızının saatte 37 kilometre olduğu düşünülürse bunun sürücüler için pek de ideal bir deneyim olmadığı açık.

— Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) August 4, 2017

Tesla Model S

elektrikli araba menzili

rekor