BMC Otomotiv
OTOMOBİL

BMC Otomotiv, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na 529 adet "Yeni Kirpi" verecek

BMC Otomotiv ile sağlanan mutabakat çerçevesinde, bugün 529 adet taktik tekerlekli araç alımına yönelik sözleşme imzalandı

08 Ağustos 2017 Salı, 17:44:20 Güncelleme: 17:53:29

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanan 529 adet taktik tekerlekli araç (TTA) alımı projesinde ana yüklenici olarak BMC Otomotiv ile çalışma yürütülmesine karar verildiğini ve ilgili sözleşmenin bugün imzalandığını açıkladı.

SSM'den yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerde TSK'nın operasyonla kabiliyetlerini artırmak maksadıyla SSM tarafından 529 adet taktik tekerlekli araç alımı planlandığı ve bu projede yurtiçi geliştirme proje modeli ile ilerlenmesine karar verildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "Müsteşarlığımıza sunulan teklifin değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler tamamlanarak, projenin ana yüklenici firması olarak BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMC) ile ortak çalışma yürütülmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır. Tamamlanan müzakereleri müteakiben, 8 Ağustos 2017 Salı günü Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda gerçekleştirilen bir tören ile TTA-2 Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

SSM, sözleşme kapsamında Yeni Kirpi mayına karşı korumalı araçların tedarik edileceğini belirtti.

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