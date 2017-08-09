Yeni Golf'te ilk kez hibrit sistem kullanılacak

Yeni Volkswagen Golf 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez yerini alacak. Alman markası yeni nesil Golf'te hibrit teknolojisi sunmaya ve iç tasarımı tamamen yenilemeye hazırlanıyor.

Benzinli ve dizel motorun yanında hafif hibrit teknolojisine sahip ilk Volkswagen modeli olacak yeni nesil Golf'te 48 voltluk elektrik sistemi kullanılacak.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess "İlk uygulanacak hafif hibrit sistemi yeni Golf jenerasyonunda önemli bir rol oynayacak" ifadesini kullandı.

Araç 1.5 litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motora sahip olacak. Bunun yanında yeni nesil Golf'un GTI ve R versiyonları sırasıyla 253 beygir ve 355 beygir güç üretecek.