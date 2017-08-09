Mazda Skyactiv-X motoruyla benzinli araçlarda dizel performansı sağlayacak

Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni nesil Skyactiv-X benzinli motorunu tanıttı. Dizel motorlar kadar verimli olduğu belirtilen ve yerini aldığı motora göre yüzde 30 daha fazla tork sunan yeni teknoloji, içten yanmalı motorlar için bir yenilik olarak sıkıştırmalı ateşleme sistemi ile çalışıyor.

Mazda, 2019 yılındaki araç modellerine yerleştireceği bu ünite ile söz konusu teknolojiyi seri üretim otomobillerinde kullanan ilk marka olacak.

Motorun çalışma prensibi dizellerde olduğu gibi, yakıt-hava karışımının yüksek basınç ile pistonlar tarafından sıkıştırılıp ani şekilde yanması üzerine kurulu. Skyactiv-X, mevcut motora göre yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlayacak.

Yeni motor teknolojisi, aynı zamanda Mazda'nın 2008 yılındaki benzer motorlarına nazaran da yüzde 35-45 daha yüksek verimlilikle çalışıyor.

Mazda Başkan Yardımcısı Akira Marumoto, Skyactiv-X’in diğer markalara tedarik edilmeyeceğini belirtirken, otomobil dünyasında Mazda'nın bu hamleyle Daimler ve General Motors gibi rakiplerinin önüne geçebileceği konuşuluyor.

Mazda'nın otomobil motor mühendisliği firması olan AEMSS Başkanı Ryoji Miyashita, bu gelişmeyi "Sektörde çığır açacak bir yenilik." şeklinde yorumladı.

Japon üretici Mazda, geçtiğimiz günlerde şirket hisselerinin yüzde 5 hissesini açıklanmayan bir fiyat karşılığında Toyota'ya satmış ve ABD'de 1.6 milyar dolar yatırımla da ortak bir fabrika kurma kararı almıştı.

mazda

skyactive-x

benzinli motor

DİZEL

yakıt tasarrufu