Tesla'dan yeni bir model daha geliyor: Model Y

Teknik özellikler ve fiyatı hakkında herhangi net bir bilgi olmasa da Model Y SUV'da Model 3 ile benzer bileşenlerler kullanılacak.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk bu konuyla ilgili olarak yeni bir model tasarlamanın Tesla için fazla maaliyetli olacağını belirtmişti. Ayrıca Model Y'nin piyasaya daha erken çıkabilmesi için Model 3'e benzeyen bir yapıda olacağını açıklamıştı.

Bunun yanında Musk, Tesla'nın Model Y için 12 voltluk elektrik sistemi yerine daha kısa kablolar kullanarak üretim sürecini basitleştirecek farklı bir elektrik sistemi kullanacağına da değindi.

AUTOEXPRESS KENDİSİ ÇİZDİ

Tesla, Model Y için ilk fotoğrafı geçtiğmiiz günlerde paylaşmıştı. AutoExpress ise Model Y hakkında anlatılanlardan yola çıkarak Model 3 tabanlı yeni aracın nasıl görünebileceğine iklişkin bir çalışma yaptı ve yeni görseller hazırladı. Aşağıda Autoexpress'in Model Y'ye ilişkin yaptığı çizimleri görebilirsiniz...

Tesla

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