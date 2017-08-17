Aston Martin Vanquish Zagato özellikleri fiyatı

İngiliz Aston Martin ve İtalyan tasarım evi Zagato, ilk kez DB4 GT modeliyle başladıkları ve 1960'lı yıllardan beri sürdürdükleri ortaklığın son süper lüks otomobillerini tanıttı.

Üstelik tarihte bir ilke imza atarak, 4 yeni otomobil aynı anda duyuruldu. Volante, coupe, speedster (sürat otomobili) ve steyşın model 4 araç da Vanquish S modeli baz alınarak üretilecek.

Toplamda 325 adet üretilecek araçlardan Volante, coupe ve bir ilk olan steyşın modeller 99 adet, speedster ise sadece 28 adet olarak piyasaya sürülecek.

2018 yılında teslim edilecek otomobiller şimdiden satıldı bile. Peki Aston Martin Vanquish Zagato modellerinin özellikleri neler?

ASTON MARTIN VANQUISH ZAGATO ÖZELLİKLERİ NELER ?

Tüm Aston Martin Vanquish Zagato araçlarında aynı standart motor kullanılacak. 582 beygir gücünde 6.0 litre 12 silindir motorlar oldukça güçlü. Otomobillerin 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Araçlar saatte maksimum 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Her model, Touchtronic III transmisyonlu direksiyon üzeri vites değişimi sunan sistemle geliyor. Hidrolik sistemi ve amortisörleri revize edilmiş, çok daha hassas ayarlara sahip. Araçların sürüş yüksekliğinin artırılması için yay oranı yükseltilmiş ve arka tarafta daha geniş bir viraj denge demiri kullanılmış.

Yine hepsi arkadan çekişli olan arabalarda, 28 adet üretilecek Speedster paneli karbon fiberden yapılma. Eski modelden farklı, oturma alanında ikili, oval çizgilere sahip siyah başlıklarla bitiş sağlanarak çok daha şık bir tasarım için çaba sarfedilmiş. Arka farlarda Vulcan'ın özel cool blade ürünleri var. Ön ızgarada Zagato'nun 3 boyutlu Z logosu dikkati çekiyor.

Aynı şekilde iç mekanda da Z izlerini her yerde görmek mümkün. Bunun yanı sıra deri, karbon fiber ve bronz detaylar göze çarpıyor.

Steyşın vagol modeli iki koltuklu fakat arka tarafı geniş tutulmuş. Özel bir bagaj alanı var fakat araç açıklamaya göre teknik olarak steyşın. Tavan tasarımı ve kullanılan malzemeler gün ışığının içeri girmesine imkân sağlayacak özel bir teknoloji içeriyor.

Araçların fiyatları açıklanmasa da en az 500 bin sterlin, yani 2 milyon liradan fazla olması bekleniyor.

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