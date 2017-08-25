OTOMOBİL

Volkswagen T-Roc ile ilk kez mini SUV pazarına giriyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:48:07 HABERTURK.COM

Volkswagen tarihinde ilk kez mini SUV pazarına T-Roc ile resmen adım attı. Kasım ayında satışa çıkacak aracın Türkiye fiyatı da aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Öte yandan iki gün önce Hyundai Pick-Up segmentine ilk kez gireceğini duyururken, Mercedes elektrikli otomobil sınıfının en lüks aracı Maybach'in konsept fotoğraflarını paylaşmış, BMW de şimdiye kadarki en hızlı M5 versiyonunu tanıtmıştı.

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    İşte Volkswagen T-Roc'tan başlayarak yukarıda bahsedilen otomobillerin tüm özellikleri...  

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    Volkswagen, compact crossover segmentinde yer alacak yeni modeli T Roc'u, İtalya'nın Como Gölü yakınlarında düzenlediği bir etkinlikle resmen tanıttı. 

     

     

     

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    T-Roc, Volkswagen'in crossover/Suv pazarını odağa almasından sonra resmi tanıtımı yapılan son araç. 

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    Volkswagen CEO'su Dr. Herbert Diess, lansmanda yaptığı açıklamada, "SUV kategorisi tüm dünyada giderek daha fazla tercih ediliyor ve otomotiv endüstrisindeki payı artıyor" dedi. Dies, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde global olarak pazara sürülen Volkswagen modellerinin 19 tanesinin SUV modelleri olacağını ve toplam satışlarının yüzde 40'ına ulaşacağını belirtti. 

     

     

     

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    T-Roc modelinin Avrupa pazarına Kasım ayında sunulması bekleniyor. Başlangıç fiyatının ise 20 bin euro olacağı tahmin ediliyor. Avrupa'dan sonra ise araç Çin pazarına çıkacak. İlk etapta ABD'ye gönderilmesi ise beklenmiyor. 

     

     

     

     

     

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