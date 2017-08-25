OTOMOBİL
Volkswagen T-Roc ile ilk kez mini SUV pazarına giriyor
25 Ağustos 2017 Cuma, 09:48:07 | Güncelleme: 10:14:24
HABERTURK.COM
Volkswagen tarihinde ilk kez mini SUV pazarına T-Roc ile resmen adım attı. Kasım ayında satışa çıkacak aracın Türkiye fiyatı da aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Öte yandan iki gün önce Hyundai Pick-Up segmentine ilk kez gireceğini duyururken, Mercedes elektrikli otomobil sınıfının en lüks aracı Maybach'in konsept fotoğraflarını paylaşmış, BMW de şimdiye kadarki en hızlı M5 versiyonunu tanıtmıştı.
-
1
1
|
35
İşte Volkswagen T-Roc'tan başlayarak yukarıda bahsedilen otomobillerin tüm özellikleri...
-
2
2
|
35
Volkswagen, compact crossover segmentinde yer alacak yeni modeli T Roc'u, İtalya'nın Como Gölü yakınlarında düzenlediği bir etkinlikle resmen tanıttı.
-
3
3
|
35
T-Roc, Volkswagen'in crossover/Suv pazarını odağa almasından sonra resmi tanıtımı yapılan son araç.
-
4
4
|
35
Volkswagen CEO'su Dr. Herbert Diess, lansmanda yaptığı açıklamada, "SUV kategorisi tüm dünyada giderek daha fazla tercih ediliyor ve otomotiv endüstrisindeki payı artıyor" dedi. Dies, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde global olarak pazara sürülen Volkswagen modellerinin 19 tanesinin SUV modelleri olacağını ve toplam satışlarının yüzde 40'ına ulaşacağını belirtti.
-
5
5
|
35
T-Roc modelinin Avrupa pazarına Kasım ayında sunulması bekleniyor. Başlangıç fiyatının ise 20 bin euro olacağı tahmin ediliyor. Avrupa'dan sonra ise araç Çin pazarına çıkacak. İlk etapta ABD'ye gönderilmesi ise beklenmiyor.
-
6
6
|
35
Aracın Türkiye'ye de benzer tarihlerde gelmesi bekleniyor.
-
7
7
|
35
Türkiye'deki fiyatı ile ilgili ise bir resmi açıklama yapılmasa da, 88 bin lira olan Golf ile 114 bin lira olan Tiguan fiyatının arasında olacağı tahmin ediliyor.
-
8
8
|
35
T-Roc'un altı farklı motor versiyonu bulunuyor.
-
9
9
|
35
Bu motorlar 115 ila 190 beygir arasında güç üretecek.
-
10
10
|
35
Volkswagen'in Golf modelinden esinlenerek tasarlanan yeni T-ROC SUV'un dingil mesafesi ise 2.6 metre
-
11
11
|
35
T-ROC crossover, Volkswagen'in modelleri arasında Golf ile Tiguan arasına konumlanıyor.
-
12
12
|
35
Boyut olarak Audi Q2 ile benzerlik gösteren T-ROC yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda ve 1.8 metre genişliğinde olacak.
-
13
13
|
35
Araç Golf'ten biraz daha yüksek ve uzun, Tiguan'dan ise biraz daha kısa ve alçak.
-
14
-
15
15
|
35
Mercedes Maybach Elektrikli
-
16
16
|
35
Geçtiğimiz yıl resmi duyurusu yapılan Mercedes-Maybach 6 konseptten farklı olarak bu araç iki kişilik bir üstü açılabilir bir araç.
-
17
17
|
35
İki kişilik otomobil, Maybach serisine özgü lüks ekipmanlarla donatılmış durumda.
-
18
18
|
35
Araçta bulunan elektrikli motor 750 beygir güç üretebiliyor.
-
19
19
|
35
Mercedes-Maybach Vision 6'nın menzili 358 km.
-
20
20
|
35
Araç 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor. Son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırımış.
-
21
-
22
22
|
35
Hyundai iki yıl önce Detroit Otomobil Fuarı'nda konseptini görücüye çıkardığı pick-up modelini üretme kararı aldı.
-
23
23
|
35
Aracın Hyundai'nin SUV modellerinin üretim bantlarını paylaşması bekleniyor.
-
24
24
|
35
Gelen ilk fotoğraflara göre rakiplerinden biraz daha ufak gözüken aracın fiyatının ise segmentine göre uygun olacağı tahmin ediliyor.
-
25
25
|
35
Hyundai, yeni pick-up modeli için henüz bir isim belirlemedi.
-
26
26
|
35
Hyundai pick-up modeli ile ABD pazarını hedefleyecek. Rakiplerine göre biraz daha ufak olmasının Hyundai adına bir avantaj yaratabileceği belirtiliyor.
-
27
27
|
35
Hyundai bu modelle yükselen pick up pazarından pay almayı hedefliyor.
-
28
-
29
29
|
35
Eylül ayında gerçekleşecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda müşterilerinin karşısına çıkacak olan yeni BMW M5'in resmi tanıtımı yapıldı. Satışına 2018 yılında başlanacak olan araç, şu ana kadar üretilen altı M5 versiyonu içinde en hızlısı olacak.
-
30
30
|
35
Bir önceki modelin M5 versiyonu 4.4 litrelik V8 motoruyla standart seçeneği 560 beygir güç, 677Nm tork üreterek 0-100km/s'yi 4.3 saniyede alıyordu.
-
31
31
|
35
Yarış paketli seçeneği ise 575 beygir güç üreterek 4.2 saniyede alabiliyordu.
-
32
32
|
35
Mercedes-AMG E63 S'in rakibi olarak belirtilen yeni BMW M5 ise 4.4 litre V8 çift turbolu motoruyla 600 beygir güç ve 750Nm tork üreterek 0-100km/s'ye 3.4 saniyede ulaşabilecek.
-
33
33
|
35
BMW M5'in bu değerle şimdiye kadar üretilmiş en hızlı versiyon olduğu belirtildi.
-
34
34
|
35
Sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olan yeni M5'in azami hızı 250km/s olarak sınırlandırılırken limitörsüz 305km/s'ye çıkabileceği belirtiliyor.
-
35
35
|
35
Yeni BMW M5'in fiyatı İngiltere'de 97 bin 260 Euro'dan başlayacak.