Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen vergi reformu ile risk iştahı artarken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkili, bugün Trump'ın vergi reformu çerçevesinde ülkedeki kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceğini bildirdi. Küresel piyasalarda hafta başından bu yana devam eden iyimserliğin Trump'ın açıklaması beklenen vergi reformu ile bugün de sürmesi bekleniyor.

Dün ABD'de Tüketici Güven Endeksi nisan ayında 120,3'e gerileyerek beklentiyi karşılayamazken, ABD'de 1. el konut satışları martta düşüş beklentisine karşın yüzde 5,8 artarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar endeksi, dün 98,70'e gerileyerek yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görürken, sabah saatlerinde 98,77 seviyesinde bulunuyor.

New York borsası, dün piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi ve Trump'ın vergi reformu tasarısını açıklayacağı beklentisiyle günü "ralli yaparak" tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,12 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,61 artış gösterdi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,70 değer kazanarak 6.025,49 puandan tamamladı. Böylece endeks, tarihinde ilk defa 6.000 puanın üzerine çıkarak günü rekor seviyeden kapandı.

Analistler, ABD'de MBA mortgage başvuruları ile Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Avrupa tarafında ise Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda "Yürüyüş Hareketi"nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının pozitif etkisi devam etti. İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak günü tamamladı.

Asya tarafında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 19.289,43 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.147,04 puan seviyelerinde bulunuyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 3,5758'i görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 3,59'un üzerinden alıcı buluyor.

Dün güne azalışla başlayan ve 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,23 artışla 3,5803'ten tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde kapanış ve gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorlarını kıran BIST 100 endeksi, dün de rekorlarını geliştirmeyi sürdürdü. Endeks, 94.634,91 puana çıkarak hem gün içinde hem de tarihinde gördüğü en yüksek seviyeden günü tamamladı.

Analistler, bugün TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor. Mart ayındaki PPK toplantısında yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.00 Türkiye, Merkez Bankası PPK faiz kararı

14.00 ABD, MBA mortgage başvuruları