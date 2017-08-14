Bitcoin 4000 doları geçti

Bitcoin fiyatlarındaki rekor yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Dijital para birimi, an itibarıyla tarihinde ilk kez 4 bin dolar eşiğini geçti.

Bir ara 4 bin 200 dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin'in değeri, dün akşam kapanışı 4.078,08 dolardan yaptı ve bir günde yüzde 4.1 değer kazandı. Bir sene içerisinde yüzde 280 değer kazanan dijital para birimi, sadece Ağustos ayında yüzde 40 değer artış kaydetti.

Mayıs ayında ilk kez 2 bin dolar üzerine çıkan, haziran içerisinde bu rekoru 3 bin dolara çıkaran Bitcoin, ikiye bölünüp alt para birimi Bitcoin Cash yapılanmasından sonra iyice uçuşa geçti.

Tüm dijital para birimlerinin piyasa değeri iki günde 11 milyar dolar değer kazanırken, Coinmarketcap verilerine toplam değerleri 137 milyar dolar oldu. Bitcoin'in bu pastadaki yeri ise 66 milyar dolarla bir başka rekora daha ulaştı.

ABD - KUZEY KORE KRİZİ ETKİSİ

Bitcoin değerindeki bu değişimde Asyalı yatırımcılarının etkisinin büyük olduğu iddia ediliyor zira ABD ve Kuzey Kore arasında ısınan sulardan dolay yatırımcıların Bitcoin'i güvenli liman olarak gördüğü belirtiliyor. Pazar günki değer artışının yüzde 46'sında Japon yeninin başı çektiği, onu Güney Kore ve Çin'in yüzde 12 ile takip ettiği vurgulanıyor.

Öte yandan Bitcoin'in rakipleri olarak diğer para birimleri Ethereum yüzde 5 kayıpla 295.42 dolar civarında işlem gördü. Keza Ripple de yüzde 4 değer kaybetti.

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