Hayaller dolar gerçekler euro

Döviz tevdiat hesapları (DTH), uluslararası piyasalardaki hareketlere göre iyi pozisyon almasıyla bilinen Türk halkının bu kez fena yanıldığını ortaya koydu.

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yeni başkanın söz verdiği icraatlara dayanarak güçlenen ancak ardından uluslararası piyasada düşüşe geçen dolar Türk döviz mevduatı yatırımcısını da yanılttı.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, özellikle Nisan 2017’nin ortalarından itibaren düşüşe geçen dolar 25 Ağustos 2017’ye kadar yüzde 7.8 değer kaybederek 3.44 liraya kadar indi. Ancak aynı dönemde Türk bankalarındaki dolar mevduatı yüzde 10 artarak 110.7 milyar dolardan 121.9 milyar dolara fırladı.

Yüzde 10 artan yani 11.1 milyar dolar yükselen dolar mevduatı nedeniyle Türk döviz yatırımcısı ters tarafta kalmış oldu.

EURO’NUN KAZANCINI ALAMADI

Son 6 aylık dönemde toplam döviz mevduatı 12.9 milyar dolar artarak 189 milyar dolardan 202 milyar dolara fırlarken bu artışın büyük bölümü dolar mevduatı kaynaklı oldu. Oysa aynı dönemde Euro hem dolara hem Türk Lirası’na karşı önemli kazançlar sağladı.

14 Nisan’da 3.91 lira olan Euro 25 Ağustos’a kadar yüzde 4.7 değer kazanarak 4.10 liraya tırmandı. Ancak Türk döviz yatırımcısı bu yükselişten yararlanamadı. 6 aylık süreçte 6.1 milyar Euro bozduran Türkler’in Euro döviz mevduatı 64.7 milyar Euro’dan 58.6 milyar Euro’ya geriledi.

Euro mevduatı dolar mevduatının tersine yüzde 9.5 gerilemiş oldu. 6.1 milyar Euro bozduran döviz mevduatı sahibi ile 11.1 milyar dolar alan mevduat sahibinin aynı kişiler olup olmadığı bilinmiyor ancak miktarların birbirine yakın olması Türk yatırımcının Euro bozup dolara yatırım yapmış olması ihtimalini güçlendiriyor.

6 AYDA 11.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Dolar, Fed’in faiz artırımı yapması yönünde azalan beklentiler, Trump yönetimine ilişkin endişeler, Kuzey Kore gerginliği ve kasırgaların olumsuz etkilerine yönelik endişelerle zayıf seyrini sürdürürken, ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları Euro’da da değerlenmeye neden oluyor.

Draghi, varlık alımlarının artırılabileceği taahhüdünün korunduğu açıklamada, alınması gereken pek çok ve karmaşık karar olduğunu, kararların çoğunun belki Ekim’de alınacağını belirtti.

BİRİKTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre Türk vatandaşlarının dolar biriktirme süreci artarak devam ediyor. Özellikle dolar kurunun 3.54’ten 3.44’e gerilediği 15 günde yaklaşık 3 milyar dolarlık ek dolar mevduatı yapıldı.

Yani, dolar düşerken Türk yatırımcısı dolar toplamaya devam etti. Tersine Euro’nun yükseldiği mayıs, haziran ve temmuz aylarında Euro satmayı tercih etti. Para birimi yükselirken sonraki aylarda düşeceği varsa-yımıyla elinden çıkarmayı tercih etti.

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