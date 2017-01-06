Bu otomobiller zekâlarını yarıştırıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 01:44:53 | Güncelleme: 06 Ocak 2017 Cuma, 03:13:29
Küresel otomotiv şirketlerinin teknoloji fuarlarına yönelik ilgileri artıyor. CES’de sektörün en son ürünlerini tanıtan kuruluşlar özellikle yapay zekânın öne çıkarıldığı tasarımlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı
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Dijital teknolojiler otomotiv sektörünü de değiştirmeye başladı. Önceki yıllarda sadece kendi sektörel fuarlarında sergilenen otomobiller son yıllarda teknoloji fuarlarında da boy göstermeye başladı.
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Bu trendi Las Vegas’ta devam eden Consumer Electronics Show (CES) teknoloji fuarında da görmek mümkün. Chrysler, Toyota ve Honda gibi şirketler başta olmak üzere etkinliğe katılan otomotiv üreticileri artık araçların motor özelliklerinden değil ürünlerin ne kadar akıllı olduğundan söz ediyor.
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Yeni nesil otomobiller tamamen elektrikli olup mevcut iletişim ağlarına bağlanma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca başta kullanıcıları olmak üzere çevresiyle sürekli iletişim halinde olan araçlar tamamen kişiselleştirilerek bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçiyor.
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TOYOTA
SELAM YUİ, HADİ ŞÖYLE BİR GEZİNTİYE ÇIKALIM
Dün fuarda tanıtımı yapılan konsept otomobiller arasında en çok dikkat çeken ürünlerin başında Toyota’nın ‘Concept-i’ modeli geldi. 2020 ve sonrası için düşünülen araç tamamen yapay zekâ kontrolünde olacak.
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Toyota’nın ‘Yui’ adını taşıyan yapay zekâ yazılımı aracın kontrolünü sürücüye bırakabildiği gibi gerektiğinde de geri alabiliyor. Kullanıcının nabız ve göz hareketleri gibi biyometrik tepkilerini izleyen yazılım, konsantrasyon eksikliği gibi durumlarda önce uyarıyor sonra kumandayı devralıyor.
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WAYMO
WAYMO YOLLARA HAZIR
Waymo otonom sürüş alanında en iddialı olacak araçların başında geliyor. Google ve Chrysler-Fiat ortaklığı olarak geliştirilen aracın en kısa sürede seri üretime geçmesi planlanıyor. Waymo dışarıdan bakıldığında çatısında taşıdığı sensörler nedeniyle Google’ın insansız araçlarını andırıyor.
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İlk etapta planlanan 100 araç büyük ölçüde test amaçlı olarak kullanılacak. İki şirket aracın sürücü destek ünitesi olarak değil tamamen otonom olması için çalıştıklarını belirtiyor.
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HOLOACTIVE, HOLOGRAMLAR GELİYOR
Alman oto üreticisi BMW akıllı araçların kullanım arayüzü için kolları sıvadı. HoloActive Touch adı verilen sistemde sürücü ile araç arasındaki iletişim el hareketleri veya ses ile gerçekleşecek. Bunun için araç içerisinde havada hareket eden sembollere işaret etmek yeterli oluyor. Sistem sürücüye bir mesaj iletmek istediğinde de sesin yanı sıra farklı titreşimler devreye giriyor.
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NEUV
HONDA TRAFİK TANIMINI YENİDEN YAPACAK
Japon otomotiv devi Honda yapay zekâ ile hareket edecek ürünü Honda NeuV’yi görücüye çıkarıyor. Araç bireysel ulaşım ve şehir içi trafik akışını kökten değiştirmeyi hedefliyor.
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“Cooperative Mobility Ecosystem” adı verilen konsept, aracın hem sürücüsü hem de çevresiyle sürekli iletişim halinde olmasını sağlıyor. Otonom olması planlanan aracın ilk modellerinde sürücü olacağı, ancak yapay zekânın geliştirilmesiyle ilerde tamamen sürücüsüz olacağı belirtildi.
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Yılın ilk büyük teknoloji fuarı olan Consumer Electronics Show (CES) bugün ABD’nin Las Vegas kentinde kapılarını açıyor.
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Tüketici elektroniği başta olmak üzere akıllı otomobiller ve akıllı yazılımları da kapsayan fuar 5-8 Ocak tarihleri arasında teknoloji hayranlarını karşılayacak. 150 ülkeden toplam 165 bin kişinin beklendiği etkinlikte 3 bin 800 şirket sektörün en son ürün ve hizmetlerini tanıtacak.
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Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden gelen 600 start-up kuruluşu da uluslararası arenada görücüye çıkacak. Diğer yandan CES’in bu yıl 50’nci yaşını kutlayacak olması nedeniyle etkinlik ABD’li medya kuruluşlarının yanı sıra dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor.
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Bu nedenle etkinlik kapsamında fuarın 50 yıllık tarihi de sık sık gündeme gelecek. Persistence Market’in araştırmalarına göre her yıl dev adımlarla büyüyen eğlence elektroniği piyasasının 2016’da 1.7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 2020’de ise bu rakam 3 trilyon doları geçecek.
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OTOMOBİLLER ROL ÇALACAK
Etkinlikte öne çıkacak teknolojiler ise aynı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ (AI), sanal gerçeklik (VR), akıllı ürün ve yazılımlar olacak.
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Otomobiller ise fuarda her yıl kendilerine biraz daha fazla yer edinmeye başladı. İlk olarak geçen sene CES’i adeta oto fuarı haline getiren üreticiler bu yıl da yeni tasarımlarıyla dikkat çekecek. Sektör adına dün açılışı yapan Faraday basın gününde ziyaretçilerinilgisini çekti.
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Çinli üretici, Faraday’ın yeni modeli FF 91 ile ABD’li elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya rakip olmayı planlıyor. Ancak bu iki şirketin haricinde de çok sayıda şirket geleceğe yönelik araç tasarımından bu araçların çalışmasını ve bağlantı halinde kalmasını sağlayacak işletim sistemlerine kadar farklı yenilikleri tanıtacak.
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NESNELER ŞAŞIRTACAK
Ancak fuara damgasını vuracak asıl olay yazılımın yükselişi olacak. Teknoloji dünyasında cihazların hâkimiyetinden akıllı algoritmaların âlemine geçiş bu fuarla birlikte biraz daha öne çıkacak.
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Her ne kadar gelecek 20 yılda nesnelerin interneti (IoT) ile birlikte çevremiz milyarlarca yeni cihazla dolacak olsa da asıl önemli olan bu cihazların içerisinde yer alacak akıllı yazılımlar olacak.
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Dünya üzerinde pek çok şirket daha şimdiden bu cihazların insanlardan ve çevrelerinden toplayacağı bilgiler ışığında geliştirilecek yeni hizmetlere odaklanmış durumda.
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NESNELERİN İNTERNETİ BLUETOOTH 5.0 İLE BAĞLANACAK
Nesnelerin interneti (IoT) son dönemde gerçekleşen her teknoloji fuarında olduğu gibi CES 2017’de de en çok tartışılacak konuların başında gelecek. Gerek bu teknolojiye yönelik ürünler ve gerekse yazılımlar teknoloji hayranlarını şaşırtmaya devam edecek.
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Bu kapsamda kullanıma girmesi beklenen kablosuz iletişim teknolojisi Bluetooth’un yeni sürümü 5.0 pek çok şirketin ilgisini çekecek. Özellikle nesnelerin interneti adı altında piyasaya çıkacak pek çok yeni ürünün bu teknolojiyle donatılması bekleniyor.
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FARADAY FUTURE FF 91 2018’DE YOLLARDA
Çinli elektrikli araç üreticisi Faraday yeni modeli Future FF 91’i tanıttı. 2018’de seri üretime geçecek olan aracın 180 bin dolardan satılacağı ve lüks segmente hitap edeceği belirtildi. Aracın ABD’li Tesla’ya rakip olması bekleniyor.
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YOUCAM MAKEUP AYNA AYNA SÖYLE BANA…
Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te sergilenen akıllı makyaj aynası büyük ilgi çekti. Aynaya bakan kişinin yüzüne istediği makyaj yansıtılarak en uygun tarzın belirlenmesi kolaylaştırılıyor.
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THE POWERRAY BALIKÇILAR YAŞADI
Drone’lara olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. PowerRay adındaki havada uçmak yerine sualtında ilerleyen çok fonksiyonlu ürün, çevrede balık olup olmadığını da haber veriyor.
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WAİR ACTİVE HAVAYI FİLTRELİYOR
Hava kirliliği büyük şehirlerin en önemli sorunlarının başında gelir. Wair Active adlı ürün akıllı bir eşarp gibi hareket ederek hava kalitesinin bozuk olduğu bölgelerde kullanıcıyı uyarıyor.
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iPal ROBOT ROBOTLAR GELİYOR
Robotların yükselişi bu yıl da devam edecek. iPal adlı robot çocukların ve yaşlıların bakımı yanı sıra perakende alanında da kullanılabiliyor. Ürün, çevresini takip ederek öğrenme ve tepki verme yeteneğine sahip.
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CES’TE ÖNE ÇIKANLAR
Hover Camera sahibini yüzünden tanıyıp izliyor Dünya çapında drone’lara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. The Hover Camera adlı ürün küçük boyutlarına rağmen şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Ürün benzerlerinden farklı olarak kullanıcısını yüzünden tanıyıp hatırlayarak kalabalık içerisinde takip edebiliyor. Açık hava sporları ile uğraşanlardan güvenlik çözümlerine kadar oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan ürünün oldukça sessiz uçması, en önemli özelliklerinden biri.
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Bu tasmayla artık gözünüz sürekli köpeğinizin üstünde
Teknoloji insanların en sadık dostu köpekleri de unutmadı. Link AKC adlı ürün GPS ve adım sayma özelliklerinin yanı sıra köpeğin ağırlığını da sürekli not ediyor.
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Cep telefonuyla bağlantılı çalışan ürün, hayvanın bulunduğu ortamın ortalama sıcaklığını da gösteriyor. Ayrıca tasmanın üzerinde bulunan bir LED gerektiğinde yakılarak karanlıkta köpeği takit etmeyi kolaylaştırıyor.
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Acer, dizüstünde performansı ve eğlenceyi ateşledi
Acer eğlence ve performansa yönelik iki yeni yüksek performanslı dizüstü Aspire serisi cihazını tanıttı. Yüksek ses teknolojileri, IPS teknolojisine sahip 15.6 inç ekranlar, yeni NVIDIA® GeForce® GTX 10 Serisi grafikler ve yüksek performanslı 7. nesil Intel® Core™ işlemcilerle donatılan Aspire V Nitro Black Edition ve Aspire VX dizüstü bilgisayarları, videoların canlı, oyunların kusursuz ve seslerin net olmasını isteyen kullanıcılar için ideal olduğu belirtiliyor.
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Snapdragon 835 enerji tüketimini düşürecek
Qualcomm Technologies’ten yapılan açıklamada Snapdragon 835’in akıllı telefonlar, başa takılan VR/AR ekranlar, IP kameralar, tabletler, mobil PC’ler ve Win32 uygulama desteği ile birlikte Android ve Windows 10 gibi çeşitli işletim sistemleri ile çalışan diğer tüketici cihazların dahil olduğu üst seviye tüketici cihazlar için yeni nesil eğlence deneyimini ve bağlantılı bulut servislerini destekleyecek şekilde tasarlandı.