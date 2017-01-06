Bu otomobiller zekâlarını yarıştırıyor

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Bu trendi Las Vegas’ta devam eden Consumer Electronics Show (CES) teknoloji fuarında da görmek mümkün. Chrysler, Toyota ve Honda gibi şirketler başta olmak üzere etkinliğe katılan otomotiv üreticileri artık araçların motor özelliklerinden değil ürünlerin ne kadar akıllı olduğundan söz ediyor.