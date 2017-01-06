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TEKNOLOJİ

Bu otomobiller zekâlarını yarıştırıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 01:44:53

Küresel otomotiv şirketlerinin teknoloji fuarlarına yönelik ilgileri artıyor. CES’de sektörün en son ürünlerini tanıtan kuruluşlar özellikle yapay zekânın öne çıkarıldığı tasarımlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı

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    Dijital teknolojiler otomotiv sektörünü de değiştirmeye başladı. Önceki yıllarda sadece kendi sektörel fuarlarında sergilenen otomobiller son yıllarda teknoloji fuarlarında da boy göstermeye başladı.

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    Bu trendi Las Vegas’ta devam eden Consumer Electronics Show (CES) teknoloji fuarında da görmek mümkün. Chrysler, Toyota ve Honda gibi şirketler başta olmak üzere etkinliğe katılan otomotiv üreticileri artık araçların motor özelliklerinden değil ürünlerin ne kadar akıllı olduğundan söz ediyor. 

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    Yeni nesil otomobiller tamamen elektrikli olup mevcut iletişim ağlarına bağlanma  özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca başta kullanıcıları olmak üzere çevresiyle sürekli iletişim halinde olan araçlar tamamen kişiselleştirilerek bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçiyor.

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