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07 NİSAN 2017
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Jeff Bezos gözünü uzaya dikti

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan, e-ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos, uzay havacılığı girişimi olan Blue Origin'i güçlendirmek için her sene 1 milyar $ tutarında hisse satacağını açıkladı.

07 Nisan 2017 Cuma, 15:52:25 Güncelleme: 16:02:30 HABERTURK.COM

78 milyar $ servetiyle Bill Gates'i takip eden ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon'un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos gözünü uzaya dikti. Bezos, Tesla ve Paypal'ın kurucusu olan girişimci Elon Musk başkanlığındaki uzay havacılığı şirketi SpaceX ile rekabet arıyor.

SpaceX firması, son olarak daha önce kullanılmış bir roketle uzaya haberleşme uydusu fırlatmıştı. Uzay turizmi ve taşımacılığında da çalışan SpaceX bu atılımlarında yalnız değil.

33. Uzay Sempozyumu kapsamında konuşan Jeff Bezos, uzay turizminin geleceğinden bahsetti ve planlarını anlattı. New Shepard isimli yeniden kullanılabilir roketiyle beş defa uzaya çıkıp sonra dikey olarak iniş yapmayı başaran Blue Origin firması, 2018 yılında turizme başlamayı planlıyor. 

Planları ise maddi gücü olan müşterilerine bilet karşılığında uzayın sınırlarına götürmek ve yerçekimsiz ortamı deneyimlemelerini sağlamak. Yolcular aynı zamanda uzay aracının geniş açılı pencelerinden Dünya gezegenini izleyebilecek. 

AY ve YÖRÜNGE TURİZMİ

Jeff Bezos bu uğurda her sene 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak SpaceX'in gölgesinde kalan girişimi Blue Origin'i fonlayacak. Öte yandan, SpaceX iki aşamalı, yeniden kullanılabilir Falcon-9 roketinden sonra Dragon kapsülünü geliştirerek gelecek sene Ay'a turist götürmek istiyor.

Blue Origin ise New Glenn isimli, daha uzun ve geniş bir fırlatıcı için çalışıyor. Dünya yörüngesine girme becerisi olacak ve alçak Dünya yörüngesinin ötesine insan taşıması için geliştirilecek New Glenn, NASA tarafından Apollo ve Skylab projelerinde kullanılan efsanevi Saturn V roketine yaklaşabilecek nitelik olabilir. 

BE-4 motorlarını kullanacak New Glenn'in toplam maliyeti en az 2.5 milyar $ olacak. İlk uçuşunun ise 2020 yılında Florida'daki Cape Canaveral üssünden yapması bekleniyor. 

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