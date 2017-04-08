Samsung, Huawei'ye patent cezası ödeyecek

Çin merkezli teknoloji firması Huawei, patent ihlâli nedeniyle Güney Koreli Samsung'a açtığı davayı kazandı. Çin mahkemesi Samsung tarafından ödenecek tazminat bedelini 80 milyon Yuan, yani 11.6 milyon $ olarak belirledi. Karar her iki tarafa da tebliğ edildi.

Yabancı markaların, birçok kanun ve düzenleme nedeniyle genel olarak Çin'de çalışması daha zor. Xiaohan Tay - IDC analisti

Kaliforniya ve Şenzen'de hazırlanan dosyalarla her iki ülkede de dava açan Huawei, rakibi Samsung'u kendisine ait 10 patentin 20'nin üzerinde Samsung telefon ve tablette kullanıldığını iddia etmişti.

İddiaya konu olan telefonlar arasında Galaxy S7 de bulunuyor ve en önemli patentin ise bir 4G lisansıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Samsung'un 2016 yılında satttığı ve 10 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği yaklaşık 30 milyon ünite ürünle ilgili Huawei tazminat arıyordu. Mahkemenin verdiği karar sonrasında Samsung cezayı ödemekle kalmayacak, davada sanık statüsünde bulunan beş firma da Huawei'nin sahip olduğu patentleri kullanamayacak.

Patent ihlâlleri özellikle Çin'de sürekli baş ağrıtmaya devam ediyor.

Apple, 2014 yılından beri bu davalarla uğraşıyor. Firma, 2014 yılında Devlet Fikri Mülkiyet İdaresine bağlı Patent İzleme Komitesi ve Şangay Cıcın Ağ Teknolojileri şirketini, ses tanıma yazılımı "Siri"yle ilgili telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava etmiş ancak kazanamamıştı. Shenzhen Baili'ye açtığı davayı da kaybettikten sonra temyizle kazanmıştı

Huawei bu mücadeleden galip çıksa fakat firma geçtiğimiz günlerde, Amerikalı Unwired Planet şirketine ait patentleri global lisans ücreti ödemeden kullandığı için Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi tarafından uyarılmıştı. Aksi takdirde ürünlerinin İngiltere'de satılamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanmıştı.

Artan patent anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmak isteyen Google, yakın zamanda PAX barışını oluşturarak birçok firmayı uzlaşmaya davet etmişti.