Huawei Enjoy 7 Plus özellikleri açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei, fiyat performans ürünü arayan akıllı telefon düşkünlerinin kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Son olarak üst klasmandaki, amiral gemisi P10 ve P10 Plus modellerini çıkaran Huawei, bu kez daha ekonomik cihaz arayanlara yeni bir alternatif sundu. Farklı isimler altında pekçok bölgede, Android işletim sistemi tabanlı telefonlar üreterek yelpazesini genişleten firmanın kataloğuna son eklenen telefon Enjoy 7 Plus oldu.

Orta seviyede bir donanımla gelen telefon Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip. Çin'de henüz piyasaya sürülen telefonun fiyatı 1599 Yuan, yani yaklaşık 230$. Telefon global versiyonu hangi isimle çıkacak henüz bilinmez ama özelliklerinin farklı olmayacağı kesin.

HUAWEI ENJOY 7 PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Qualcomm Snapdragon 435 yonga setine sahip olan telefonda 3GB RAM bulunuyor. Depolama alanıysa 32 GB fakat harici SD kartla artırılabilir. Telefonun arkasında LED flaşa sahip 12 megapiksel çözünürlükte kamera ve tıpkı Samsung Galaxy S8'de olduğu gibi parmak izi okuyucusu var. Selfie için tasarlanan ön kamera ise 8 megapiksel.



Telefon ekran açısından fazla şey vadetmiyor. 5.5 inç ekran boyutu tek seçenek. Ekran çözünürlüğü ise 720P HD kalitesine sahip. Cihazın en ses getirecek tarafının ise 4000 mAh gücündeki bataryası olması muhtemel. Şarjı dayanıklı telefon arayanlar için iyi bir alternatif olabilir.

Huawei Enjoy 7 Plus'un ana gövdesi metal olacak, muhtemelen alüminyum. Üreticinin siyah ve beyaz seçenekleri sunması bekleniyor.

Enjoy 7 Plus fiyatının Türkiye'ye gelişi ya da fiyatının ne olacağıyla ilgili henüz bir bilgi yok.