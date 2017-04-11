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11 NİSAN 2017
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TEKNOLOJİ

Akıllı telefon bellekleri katlanabilecek

Exeter Üniversitesi bilim insanları, IBM ile ortak çalışma yürüterek grafen ve titanyum karışımı 8 nanometre kalınlığında, şeffaf ve bükülebilir bellek üretti. Teknoloji depolamada çığır açabilir.

11 Nisan 2017 Salı, 20:08:06 Güncelleme: 20:15:01

Katlanabilir ya da bükülebilen akıllı telefon konsepti bir süredir teknoloji üreticileri tarafından üzerinden çalışılan bir konuydu. Samsung'un ilk bükülebilir telefonu bu yılın sonlarında piyasaya süreceğine dair dedikodular da vardı.

Bükülebilir teknolojiye eklenen son halka ise katlanabilir ve şeffaf bellekler olabilir.

Yapılan araştırma ve geliştirme sonucunda Exeter Üniversitesi bilim insanlar, grafen maddesini kullanarak katlanabilen yeni bir depolama belleği geliştirdiğini duyurdu. Grafen oksit ve titanyum oksit birleşimi bir materyalden elde edilen bellek, 0.00005 milimetre uzunluğa 8 nanometre kalınlığa sahip olacak.

Profesör Craciun, geleceğin bilişim ekonomisinde veri depolama teknolojisinin gelişiminin ana unsur olacağını belirtirken, çalışmalarının potansiyel olarak çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olan grafen sayesinde, veriler silikona göre 30 kat daha hızlı iletilirken sadece 5 nanosaniye içerisinde veri kaydedilebiliyor.

İlerleyen yıllarda depolama ve RAM bellekleri hızlandırmak için de kullanılması beklenen grafenin seri üretimde kullanıma geçememesinin sebebi ise maliyeti. Maliyet sorunu üzerine çalışan özellikle Samsung ve Huawei gibi öncü firmaların, bu sorun çözüldüğünde bükülebilir bellekleri kullanıma sunması bekleniyor.

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