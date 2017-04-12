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12 NİSAN 2017
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TEKNOLOJİ

Cep telefonları ve tabletler ne zaman şarj edilmeli

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar,cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerin ne zaman şarj edilmesi gerektiği ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:14:36 Güncelleme: 12:40:02 AA

Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların günlük hayatta sık kullanıldığına işaret ederek, bu elektronik cihazların enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığına değindi.

Akıllı telefonların kullanımına göre enerji sarfiyatının arttığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon (li-ion) tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli.

Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir. Bundan bir önceki cep telefonlarında kullanılan sistem, yani 10 yıl öncesinde nikel-kadmiyum pildi. O kadar çok şarjı sevmezdi ve mutlaka bittikten sonra şarj edilmesi gerekirdi. Tüketicideki algı, bittikten sonra şarj etmeye yöneliktir.

Pilin ömrünü daha uzun kullanmak istiyorsanız bataryadaki enerji yarıya düştüğünde şarj etmeniz daha faydalıdır. Pilinizin ömrü bin arama kapasitesine sahipse, bu yöntemle gücü 2-3 bine kadar çıkabilir."

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