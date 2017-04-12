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Nikon D7500 tanıtıldı

Japon görsel teknoloji üretici Nikon, orta sınıfı hedefleyen yeni fotoğraf makinası D7500'ü tanıttı. D7500 fiyatı da belli oldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:36:52 Güncelleme: 17:46:03 HABERTURK.COM

Tokyo merkezli Japon görsel teknoloji üreticisi Nikon, son ürünü olan D7500 fotoğraf makinesini tanıttı. Orta sınıf bir DSLR yani dijital lensi değiştirebilir ürün olan D7500, bir önceki D7200 modeli olmakla kalmadı. Aynı zamanda üst düzey teknolojiye sahip D500 ile pekçok ortak özelliğe sahip olması açısından da fotoğrafçıları ilgilendiriyor.

Fotoğraf makineleri o kadar çok detay barındırıyor ki, satın almadan önce yapılan araştırmalar çığrından çıkabiliyor. Akıllı telefonların fotoğraf çekme kalitesinin artmasıyla profesyonel çekimler yapmayacak olanların fotoğraf makinalarına ilgisi bir nebze azalmıştı. Yine de her keseye göre fotoğraf makinaları var. 

DOKUNMATİK OLED EKRAN VE HAFİFLİK

Nikon, orta sınıfı hedefleyen yeni ürünü D7500 piyasada öne çıkmaya çalışacak. D7500 tıpkı D500'de olan ve Expeed 5 görüntü işlemcisine ve 20.9 megapiksel çözünürlüklü APS-C sensöre sahip. Tek farkı filtresinin olmaması. 

Nikon bununla da kalmayarak yeni makineye bir dokunmatik ekran ilave etti ve 35 gram daha hafif bir gövdeyle birleştirdi. 3.2 inç boyutlu hareketli bir ekrana yer verilen cihazda OLED EVF elektronik vizör var. D7500 bununla birlikte saniyede 30 fps hızına dek 4K video çekebiliyor ve seri çekim hızı da 8 fps değerine ulaşabiliyor.

D500 makinede olan SnapBridge bluetooth ve kablosuz dosya transferi imkânı D7500'de de var. Öte yandan, elektromanyetik radyo alanlarının etkileşime geçerek veri aktarımına imkân sağlayan NFC teknolojisine yer verilmemiş. Cihazın ISO aralığı ise 100-51600 aralığında ayarlanabiliyor.

D7500 FİYATI NE KADAR?

D500 mağazalarda 1995 $ etiketle satılıyordu. Çift hafıza kartı slotu, daha ileri düzey otomatik odaklama sistemi ve hızlı performansıyla D500 hâlen daha üstün bir makine. Ancak geri kalan unsurları aynı özelliklerde olmasına rağmen D7500 ekonomik açıdan fotoğraf çekmeyi sevenleri mutlu edebileceğe benziyor.

D7500 fotoğraf makinesinin kitsiz, gövde de fiyatı 1249 dolar. 18-140 mm olması beklenen kit lensli fiyat ise 1749 $ civarında seyredebilir. D7500 bu fiyat sayesinde Canon 80D ile doğrudan rekabete girebileceği gibi Fujifilm ve Olympus markalarının üst kalite lenssiz muadilleriyle de yarışabilecek gibi görünüyor. 

 

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