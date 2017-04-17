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Microsoft'un yeni yüz tanıma teknolojisi

Windows Hello ile cihazlara göz tarama ve yüz tanıma gibi ek güvenlik önlemleri getiren Microsoft, son patentiyle bir adım daha ileriye gidiyor.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:57:21 Güncelleme: 16:08:58 HABERTURK.COM

Microsoft, Windows 10 işletim sistemiyle birlikte, güvenlik için "Windows Hello" adını verdiği bir teknoloji duyurmuştu. Windows Hello, kullanıcılara yüz ya da parmak iziyle cihazlara giriş yapma imkânı veriyordu. Microsoft yeni atılımıyla bir adım ileri sıçramayı hedefliyor. 

ABD kaynaklı haberlere göre Microsoft, gelecek nesil cihazlarda kullanmak amacıyla daha gelişmiş bir yüz ve iris tanıma patenti almayı başardı.

Kayıtlardan incelenebilen patent başvurusuna göre, sistem göze birçok açıdan ışık tutacak çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Işık işlemiyle birlikte kamera, gözün farklı örneklerini fotoğraflıyor ve farklı veri noktaları meydana getiriyor. 

Microsoft'un yeni teknolojisi, bu verileri kullanıyor ve iddiaya göre donanımlardaki standart okuyucuların aksine gerçek bir göz ile bir fotoğraflanmış bir gözü tam manasıyla ayırt edebiliyor. Böylelikle, verilerin geçerliliğini doğrulamak için ek adımlarla güvenlik yükseltilmiş oluyor. 

Microsoft henüz patent aşamasında tuttuğu yeni teknolojisini ne zaman kullanmaya başlayacağını belirtmiyor. ancak lisanslayıp sattığı takdirde, özellikle telefon ve tablet gibi seri üretimi milyonları bulan donanımlardan milyarlarca dolar kazanabilir.

Hatırlandığı üzere Samsung, son olarak amiral gemisi Galaxy S8 telefonunda kullandığı yüz tanıma teknolojisinde müşterilerinin pratik zekâsına yenik düşmüştü.

Bir kullanıcı, telefonuyla selfie çekerek Samsung'un kusursuz diyerek tanıttığı "Yüz Tanıma" özelliğini birkaç deneme sonrasında geçmeyi başarmıştı.

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