İNTERNET HABERLERİ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Google
TEKNOLOJİ

Google Hire geliyor

Internet dünyasının en sık kullanılan arama motoru Google, iş arayanlar için özel olarak hazırladığı Google Hire ile bir yenilik daha peşinde.

18 Nisan 2017 Salı, 16:35:16 Güncelleme: 16:42:25 HABERTURK.COM

Google, işverenler ve iş arayanları buluşturmak için yeni bir platform üzerinde çalışmaya başladı.

Google Hire ismi verilen siteye mevcut Google hesaplarıyla giriş yapılabildiği gibi kendinize ait elektronik posta ve şifre ile kaydolarak da giriş yapabilmek mümkün olacak.

DramaFever, Medisas, SingleHop, CoreOS ve Poynt gibi firmalarla iş birliği içinde olan Google Hire, önümüzdeki aylar içerisinde resmen tanıtılması bekleniyor.

Zira sistem ara yüzü şu an açık olmasına rağmen oturum açma işlemi henüz yapılamıyor. Buna rağmen, Google Hire hakkındaki dedikodular başladı bile. 

İŞVERENLER ARAMA GEÇMİŞİNİ GÖREBİLECEK Mİ?

İddialardan en ilginci ise işverenlerin, potansiyel çalışanlarının arama geçmişine bakmasına izin vermesi olarak görünüyor. Siteye Google hesabıyla giriş mümkün olduğu için teorik olarak Google bu hizmeti işverenlere sunabilir. Hatta arama geçmişine Youtube hesapları da eklemlenebilir.

Öte yandan yetkililer, yaptığı açıklamada Google kişisel bilgilerin olası işverenlerle kesinlikle paylaşılmayacağını ve özel bilgilerin gizliliğinin korunacağını deklare etti.  

Google yetkilisine göre sadece adayların gönüllü olarak verdiği bilgiler, başvurunun bir parçası olarak işverene gösterilebilecek.

Greenhouse, Indeed, Jobvite, LinkedIn, Lever, Monster ve Oracle’s Taleo gibi oluşumlara rakip olmak için geliştirilen Google Hire, 2015 yılında 380 milyon dolar karşılığında satın aldığı Bebop ekibi tarafından hazırlandı.

Son dönemde Facebook'un da kariyer geliştirme sektörüne el atmayı planlıyor fakat henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Arama sonuçlarında bilgi doğrulama dönemi
TEKNOLOJİ

Google haberciliğe de el attı
Yandex'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi jesti!
TEKNOLOJİ

Google unuttu, Yandex hatırlattı!
Captcha testi artık kullanılmayacak
TEKNOLOJİ

Google o uygulamayı kaldırdı
Google'dan "exoplanet discovery" için özel Doodle!
TEKNOLOJİ

Google'dan "exoplanet discovery" Doodle'ı
İnternet neden yavaş?
TEKNOLOJİ

Kullanıcılar internet yavaşlığı yaşıyor
Türkiye'nin siber ordusu!
TEKNOLOJİ

Türkiye'nin siber ordusu!
Apple'dan flaş Disney hamlesi
TEKNOLOJİ

237 MİLYAR DOLARLIK DEDİKODU
Verily Study Watch anlatıldı
TEKNOLOJİ

BU SAATİ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL!
2014 J025 geliyor
TEKNOLOJİ

19 NİSAN'A DİKKAT, TEĞET GEÇECEK
Google Hire geliyor
TEKNOLOJİ

GOOGLE'IN FLAŞ HİZMETİNE AZ KALDI!
Yandex, Google davasını kazandı
TEKNOLOJİ

DEV DAVA SONUÇLANDI
Whatsapp mesajlarına yeni özellik
TEKNOLOJİ

WHATSAPP FELAKETİ ÖNLEYECEK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme