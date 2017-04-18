Google Hire geliyor

Google, işverenler ve iş arayanları buluşturmak için yeni bir platform üzerinde çalışmaya başladı.

Google Hire ismi verilen siteye mevcut Google hesaplarıyla giriş yapılabildiği gibi kendinize ait elektronik posta ve şifre ile kaydolarak da giriş yapabilmek mümkün olacak.

DramaFever, Medisas, SingleHop, CoreOS ve Poynt gibi firmalarla iş birliği içinde olan Google Hire, önümüzdeki aylar içerisinde resmen tanıtılması bekleniyor.

Zira sistem ara yüzü şu an açık olmasına rağmen oturum açma işlemi henüz yapılamıyor. Buna rağmen, Google Hire hakkındaki dedikodular başladı bile.

İŞVERENLER ARAMA GEÇMİŞİNİ GÖREBİLECEK Mİ?

İddialardan en ilginci ise işverenlerin, potansiyel çalışanlarının arama geçmişine bakmasına izin vermesi olarak görünüyor. Siteye Google hesabıyla giriş mümkün olduğu için teorik olarak Google bu hizmeti işverenlere sunabilir. Hatta arama geçmişine Youtube hesapları da eklemlenebilir.

Öte yandan yetkililer, yaptığı açıklamada Google kişisel bilgilerin olası işverenlerle kesinlikle paylaşılmayacağını ve özel bilgilerin gizliliğinin korunacağını deklare etti.

Google yetkilisine göre sadece adayların gönüllü olarak verdiği bilgiler, başvurunun bir parçası olarak işverene gösterilebilecek.

Greenhouse, Indeed, Jobvite, LinkedIn, Lever, Monster ve Oracle’s Taleo gibi oluşumlara rakip olmak için geliştirilen Google Hire, 2015 yılında 380 milyon dolar karşılığında satın aldığı Bebop ekibi tarafından hazırlandı.

Son dönemde Facebook'un da kariyer geliştirme sektörüne el atmayı planlıyor fakat henüz somut bir bilgi bulunmuyor.