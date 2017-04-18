Yandex, yaklaşık iki buçuk yıl önce ezeli rakibi Google'a açtığı haksız rekabet davasında haklı bulundu. Rusya Federal Anti Tekel Servisi, kısa adıyla FAS yerel rekabet kanunlarının ihlâl edildiği yönünde karar verince Google uzlaşmaya gitti ve Yandex'e tam olarak 438 milyon Ruble yani yaklaşık 7.8 milyon dolar ($) ödemeyi kabul etti.

Rus haber ajansı TASS tarafından verilen bilgiye göre, Eylül 2015'te açılan davada karara bağlanan bu tazminat bedeli, Google'ın 2014 yılında Rusya Federasyonu'nda elde ettiği gelirin % 9'u ve enflasyon oranındaki faize denk.

Rusya'daki 55 milyon Android kullanıcısı artık kendi seçimlerini yapmakta özgür. Arkadiy Voloj - Yandex CEO

Pazartesi günü mahkemece onanan karar FAS internet sitesinde de yayımlandı. Rusya sınırlarında Google'e yönelik alınacak önlemler ise 6 yıl ve 9 ay süresince geçerli olacak.

GOOGLE'IN UYMASI ZORUNLU ŞARTLAR

Rusya'da satılan Android işletim sistemli cihazlarda Google, bundan böyle uygulamalarına yönelik ayrıcalıklı taleplerle bulunamayacak ve herhangi bir rakip firmanın arama motoru ya da uygulamasının ön yüklemesine müdahale etmeyecek. Buna Android ana ekranı da dahil olacak.

Google ayrıca kendi arama motorunun cihazlardaki tek önyüklemeli genel arama motoru olmasını da talep edemeyecek. Daha önce bu yönde yapılan anlaşmalar iptal edilecek.

SEÇENEK EKRANI GELECEK

FAS ayrıca Google'ın üçüncü taraflara ait kendi arama motorlarını seçenekler bölümünde izin vermesini de zorunlu kıldı ve Chrome tarayıcılarda kendi varsayılan arama motorunu seçebilmeleri için aktif bir "seçenek ekranı" oluşturmasına hükmetti.

Google, bunların yanı sıra, hâlihazırda Rusya'da kullanılan Android işletim sistemli cihazların ana ekranındaki standart Google widget bölümünü de yeni bir Chrome widget'ıyla değiştirecek. Hazır olduğunda da kullanıcıların seçenek ekranını görmesini sağlayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE EMSAL OLABİLİR

Yandex ve Google arasındaki anlaşmanın onaylanmasından sonraki 60 gün içerisinde tüm arama motorları seçenek ekranı bölümüne dahil olmak için Google'a başvurabilecek.

Amerikalı teknoloji devi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yandex ile ticari bir anlaşmaya varmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Rusya’nın rekabet kurumu FAS ile Android cihazlar üzerindeki Google uygulamalarına ilişkin davanın çözüme ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." dendi.

Anlaşma sayesinde Rusya topraklarında kullanılan Android cihazlarda diğer uygulamaların da önyüklemeli gelebilmesinin önü açılmış oldu. Karar Rusya sınırlarında geçerli olsa da etkileri daha küresel olabilir.

Zira diğer ülkeler de Google'ın tekelci davranışlarına karşı soruşturmalar yürütüyor, bunlardan bir tanesi de Avrupa Birliği'nde aynı Rusya'da olduğu gibi devam etmekte. BT ise davada Google'ın yanında saf tutmuştu.