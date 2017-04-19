Google Earth yenilendi

Dünya'nın uydu üzerinden çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğraflarının görülebildiği Google Earth, geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla 18 Nisan tarihinde yenilenecekti. Google, belirttiği tarihte Android ve Chrome için yeni Google Earth versiyonlarını hizmete sundu.

Yeni versiyon oldukça sade ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor fakat asıl yenilik üç boyutlu (3D) görüntülemede. İnsanların bulundukları yerden, sandalyelerinden Dünya'yı gezmesine öncülük etmek isteyen teknoloji devi yeni özellikler arasına "Turistik Tur" seçeneğini de ekledi.

Gerek Chrome gerekse de Android üzerinden erişilebilecek Turistik Tur eçeneğinde en az 50 farklı yöre gezilebilecek. Google bu esnada sanal turistlerine mekanla ilgili bilgiler de sağlayacak. Üstelik 6 farklı nokta video görüntüleriyle bu turlara eklendi.

Turistik turlar bir tarafa, bazıl yerlerde 3D haritalar oluşturan Google, kullanıcılarına eskiye nazaran son derece gerçek bir deneyim sunuyor.

Google arama motorundaki "I feel lucky" yani "Kendimi şanslı hissediyorum" özelliği, bundan böyle Google Earth içinde de kullanılabilecek. Kendini şanslı hissettiğini düşünen kişiler bu seçeneği kullandığında dünyadaki bir noktaya rastgele götürülüyor ve bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Neredeyse 2 yıldır yeni Google Earth üzerinde çalışan geliştiriciler, uygulamanın sağ alt bölümündeki işlevsel tuşlar sayesinde deneyimi daha da kolaylaştırmayı düşünmüş. Yeni sürüm yakında iOS kullanan cihazlarda da kullanılabilecek.