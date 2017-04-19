Fujifilm'den Polaroid ve dijital özellikli Instax Square SQ10 kamera

Fujifilm ilk kare formatlı yeni Instax fotoğraf makinesi Instax Square SQ10’ı tanıttı. Polaroid tarafından popüler hale getirilmiş simgesel kare formatını getiren Fujifilm Instax Square SQ10, hibrit bir fotoğraf makinası karakterini taşıyor.

Hem şipşak hem de dijital fotoğraf çekme yeteneğine sahip olan makinada 1/4 inç boyutunda CMOS sensör mevcut. 3,6 megapiksel çözünürlüğünde renkli fotoğraf çekimi yapabilen makinada yeni Instax Square film formatını kullanıyor.

Bu sistem sayesinde üst seviyede görüntü kalitesi elde ediliyor. 35 mm formatına denk 28.5 mm sabit odak uzaklığına sahip olan makinadaki diyafram değeri F2.4.

Arka kısmında 460 bin noktalı 3 inç renkli TFT LCD ekranın yer aldığı Instax Square SQ10’da fotoğraflar 86 x 72 mm filmde 1:1 inç formatında basılabiliyor.

Şarj edilebilir pil, tam kapasiteyle şarj olduğunda 160 kare çekebilecek. Makinada ek olarak dahili bir hafıza da mevcut. Bu hafıza sayesinde fotoğraf makinası toplam 50 fotoğraf kaydedebiliyor.

Makinaya microSD kartlar takıldığında ise bu depolama alanı artırılabilir. Tripod bağlantı yuvasına da sahip olan Fujifilm’in en yeni şipşak fotoğraf makinası önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Makinanın yurt dışındaki satış fiyatı yaklaşık 280 dolar olacak. 10 adet filmin yer aldığı Instax paketler ise yaklaşık 17 dolar etkiketle piyasadaki yerini alacak.