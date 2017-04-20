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Parmak izi MasterCard
TEKNOLOJİ

Parmak izi sensörlü kredi kartları geliyor

Parmak izi sensörleri, telefon ve kasalardan sonra kredi kartlarında da güvenlik için kullanılmaya başlanacak. Mastercard firması 2017 sonunda tüm çipli kredi kartları ve banka kartlarında biyometrik parmak izi onayını zorunlu hâle getirmeyi planlıyor.

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:59:51 Güncelleme: 16:30:57 HABERTURK.COM

Parmak izi okuyuculu güvenlik önlemi, yavaş yavaş telefon, kapı ve kasalarda PIN kodları ve şifrelerin yerini almaya devam ederken finans sektörü de buna kayıtsız kalamadı. MasterCard, kredi kartlarında şifre yerine biyometrik parmak izi sensörlü teknolojiyi test etmeye başladı.

Unutulabilen, tahmin edilebilen, çalınabilen şifre ve imzaların yerine daha güvenli bir onay mekanizması olan parmak izleri, kredi kartlarının üzerindeki bir bölümle aktif hâle gelecek. POS cihazlarında numara tuşlama ve slip imzalama dönemi de yakında tarih olabilir. 

Güney Afrika'da başlayan testlerin yakında bitmesi ve 2017 sonu itibarıyla parmak izi okuyuculu kartların tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor. Fakat sistemin yaygınlaşması zaman alabilir. 

Teknoloji hazır hâle geldiğinde bankalar, biyometrik kredi ve banka kartlarının kullanımı hakkında müşterilerine bilgi verecek. İlgilenen kimseler bir başvuru merkezine, büyük olasılıkla bir bankaya giderek parmaklarını taratacak.

Parmak izleriniz şifreli bir dijital örnek olarak kredi kartının üzerindeki çipte saklanacak.

Sistem iki parmağa ait izlerin saklanmasına izin verecek fakat ikisi de size ait olmak zorunda. İkinci bir kişiye, kendi parmak iziyle kartı kullanma yetkisi verilemeyecek.

Örnekler kaydedildikten sonra kartlar dünya genelindeki uyumlu terminallerde kullanılabilecek. Karttaki çipin kullanılacak olması nedeniyle ticari işletmelerin yeni ekipman alması da gerekmeyecek.

MasterCard'ın paylaştığı görsellerde parmak izi sensörlü kartların mevcut kartlara göre daha kalın olmadığı ve biyometrik alanın sağ üst köşede, baş parmak büyüklüğünde bir alanı kullandığı görülüyor.

EMV çipler sol önde yer aldığı için, kart POS cihazına takıldığında biyometrik alan rahatlıkla kullanılabiliyor. 

 

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