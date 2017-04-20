NASA metalik uzay kumaşı üretti

NASA, Kaliforniya’da çalışan sistem mühendislerinin araştırmalarıyla tekstil sektörüne giriyor. Geliştiriciler, uzayda kullanılabilmek için gelişmiş işlevleri içeren 3D baskılı metalik uzay kumaşı prototipleri üretti.



NASA, malzemenin farklı şekillerde katlanarak çeşitli şekillere uyarlanabildiğini ve istenilen düzeylerde yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebileceğini belirtiyor.

Katkı imalat tekniğiyle üretilen kumaş, ergimiş polimerler akışı kullanılarak tek bir parça halinde oluşturulmuş. Metal tozlar ise hassas olarak kontrol edilen lazer sinterleme ve elektron kirişleriyle takviye edilmiş.

Böylelikle kumaşın çok az sayıda parçadan imâl edilmesi sağlanmış. Prototipleme hızı artarken maliyet büyük oranda düşürmüş ve geleneksel yöntemlerle üretmenin imkansız olduğu tasarımlar ortaya çıkmış.

DIŞ ÇEVREYE UYUMLU



Kumaşın dış çevre koşullarına göre özelliklerinin değişebilmesi, yapısında kullanılan malzeme nedeniyle 4 boyutlu bir baskı ürünü olduğunun da işareti.

Zira mühendisler istenen bir geometriyi doğrudan malzemeye işlemekle kalmıyor malzemenin birden çok işlevi olmasının da yolunu açıyor.

NASA, esnek ve yalıtılmış ayak pedleri gibi çeşitli uygulamalara sahip olduğunu belirttiği kumaşın potansiyel olarak katlanabilir büyük antenlerde, uzay aracı izolasyonunda, şekil değiştiren bölgelerde kullanılabileceğini belirtiyor.