Samsung, 29 Mart'ta Londra ve New York ile eş zamanlı olarak tanıttığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini yine tüm dünya ile eş zamanlı olarak bugün Türkiye'de de satışa sundu. Samsung Electronics'ten yapılan açıklamada tüketicilere bir de müjde geldi. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, lansmanda açıklanan ilk fiyatlardan 500 lira daha indirimli satılacak.

5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımıyla kullanıcı deneyimini artırıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning Gorilla Glass 5 ile sağlamlık katmayı amaçlıyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede üst sıralara oynayan, gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kameraya sahip.

Sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+, 450 Mbps hızında kadar LTE ve gigabit hızında Wi-Fi bağlantı özelliklerini destekliyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine en uygun, güvenli biyometrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor.

Samsung DeX ise, akıllı telefonu masaüstü bilgisayar gibi kullanmak isteyenler için düşünülmüş. Galaxy S8 ve S8+’ın işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

SAMSUNG GALAXY S8 VE GALAXY S8+ SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerin ilgisi ve geri bildirimleri doğrultusunda, Galaxy S8 ve S8+ modellerinin mağaza satışı öncesinde bir fiyat düzenlemesi yaptı.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için sırasıyla 4.499 TL ve 4.999 TL olan ilk fiyatlarda 500 lira indirim yapıldı. Bugünden itibaren Galaxy S8 fiyatı 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile mağazalarda ve shop.samsung.com/tr adresinden satışa sunulacak.