Çocuklar telefon bağımlılığından nasıl kurtulur?

Dünyanın en zengin insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde çocuklarına 14 yaşından önce cep telefonu almadığını açıklamıştı. Teknoloji geliştikçe teknoloji kullanımının yaşı da gittikçe azalıyor.

Kimi aileler Bill Gates gibi çocuklarına katı kurallar koysa da aldıkları verim tartışılır. Kimi aileler ise özellikle güvenlik endişesiyle çocuklarına ulaşabilmek için cep telefonları konusunda daha esnekler.

Peki çocuklar aşırı telefon kullanımından nasıl korunabilir? Çareyi yine teknoloji buldu. Momo isimli Japon firması, geliştirdiği özel bir akıllı telefon kılıfı sayesinde çocuklarının telefon kullanımını tamamen ailenin denetimine bırakmayı başardı.

Otomos ismi verilen kılıf telefona sabitleniyor ve özel bir aparat olmadan sökülemiyor. Bir uygulama sayesinde telefonla eşleşen kılıf, belirlenen kullanım limiti aşıldığında telefonu otomatik olarak uyku moduna alıyor.

Aileler belirledikleri saatlerde telefonu tamamen kullanıma kapatabiliyor. Kılıfla bütünleşik vaziyetteki hareket sensörleri de çocuklar yürüdüğü zaman telefonu yine otomatik olarak kullanım dışı bırakıyor. Böylelikle kazaların da önlenmesi amaçlanıyor.

Aynı hareket sensörleri, kaza ve benzeri durumlarda oluşan ciddi fiziksel sarsıntıları da algılayarak ebeveynlere otomatik olarak bir uyarı mesaj gönderiyor.

Firma sahibi Masato Otsu, ailelerin pek çok endişesine kulak verdikten ve görüşlerini aldıktan sonra ürünü geliştirdiklerini belirtti.

Japonya kitlesel fonlama platformu Makuake üzerinden 8 bin dolar toplayan firmanın geliştirdiği Otomos kılıfı şimdilik sadece iPhone marka telefonlarla uyumlu. İki yıllık kullanım karşılığında ailelerden aylık 5$ tutarında da bir ücret alınıyor.