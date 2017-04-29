Samsung Galaxy S8 ve S8+ sahiplerinin telefonların gelişigüzel olarak kendini yeniden başlattığına dair rapor ettiği vakaların sayısı artıyor.

Samsung'un amiral gemisine dair gelen son geri bildirimlerde telefonların gün içerisindeki kendini birkaç yeniden başlattığı söyleniyor. Hatta bir kullanıcı 10 saatlik kullanımda 7 kez yeniden başlatma durumu yaşadığını belirtti.

SORUN microSD KARTLAR MI?

Reddit içerisindeki resmi Galaxy S8 platformu da dahil olmak üzere XDA geliştiriciler platformu ve Samsung ABD forumlarında konuyla ilgili pek çok başlık dikkati çekiyor. 10 saatte 7 kez yeniden başlatma vakasını rapor eden de Samsung ABD topluluğundaki bir kullanıcı.

Yeniden başlatma olayının kamera ya da Samsung Themes benzeri bir uygulama kullandığı sırada gerçekleştiği belirtilirken, uygulamanın aniden durduğu ve görüntünün gitmesinden sonraki birkaç saniye sonrasında da telefonun yeniden başladığı bilgisi paylaşıldı.

Galaxy S8+ cihaza sahip bir kullanıcı ise fabrika ayarlarına dönmenin dahi sorunun üstesinden gelmeye yetmediğini söylüyor. Bazı kullanıcılar ise microSD kartların telefonun günde birkaç kez kendiliğinden yeniden başlamasına neden olabileceğini belirtti. Kart çıkarıldığı takdirde telefondaki sorunun geçici olarak çözülebileceği söyleniyor.

GÜNCELLEME GELDİ

Samsung konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı ya da sorunla ilgili resmi bir yama ya da çözüm önerisi sunmadı. Samsung'un önceki amiral gemilerini satış anlamında henüz çok yeni olmasına katlayarak geçen Galaxy S8 ve S8+ modelleriyle ilgili daha önce de birkaç sorun raporlanmıştı.

Bazı kullanıcılar Galaxy S8 ekranlarındaki kırmızılığın normalde fazla olduğunu belirtmiş fakat Samsung bunun renk ayarlarından kolaylıkla düzeltilebileceği açıklamıştı.

Bir diğer sorun ise kablosuz şarjın tam randımanlı ve düzgün çalışmamasıyla ilgiliydi. Genel olarak Kanada ve Amerika’daki kullanıcıların başına gelen ve Device Quality Agent (DQA) hatası olarak adlandırılan sorunla ilgili Samsung, geçtiğimiz saatlerde yaklaşık olarak 1 megabayt büyüklüğünde bir güncelleme yayınlandı. Hata bu güncellemeyle tamamen giderildi.