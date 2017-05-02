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Twitter üzerindeki ilk kanal Bloomberg

Twitter geçen hafta yaptığı açıklamada, bünyesinde haber amaçlı 7/24 yayın yapılacağını belirtmişti. Twitter, ilk iş birliğini Bloomberg ile gerçekleştiriyor

02 Mayıs 2017 Salı, 11:15:33 Güncelleme: 11:48:39 HABERTURK.COM

Twitter, geçen hafta site üzerinde 7/24 görüntülü yayın başlatacağını duyurmuş ve Twitter platformunu haber peşindeki insanlar için birinci durak hâline getirmeyi planladığını açıklamıştı.

haberturk.com'un derlediği habere göre, San Francisco merkezli mikroblog ve sosyal medya platformu Twitter üzerinde açılacak ilk kanalın Bloomberg televizyonuyla yapılacak iş birliğiyle yayına başlayacağı duyuruldu.

Bloomberg ve Twitter ortaklığıyla yayın yapacak kanalın ismi henüz belli değil ancak sonbaharda yayına başlanacağı kesin. Kullanıcılar tarafından yayımlanacak kliplerin yanı sıra Bloomberg bünyesindeki tüm dünyaya yayılmış ofislerden yapılan "canlı haber bülteni" konseptinin de online kanalda olması bekleniyor.

Bloomberg Media CEO görevini yürüten Justin Smith, yaptığı açıklamada, mevcut network ile karşılaştırıldığında çok daha geniş ölçekte yayın yapılacağını söyledi. Smith, ayrıca, tüm dünyadaki izleyicilere en önemli haberleri ulaştırmaya yönelik planlama yapıldığını belirtti.

BLOOMBERG VE JACK DORSEY DUYURDU

İş birliği, dün yapılan bir etkinlikte Bloomberg kurucusu Michael Bloomberg ve Twitter kurucusu Jack Dorsey tarafından resmen açıklandı.

Twitter üzerinde ilk kanalın açılmasıyla şirket, 15 ve 30 saniyelik reklam kuşakları satmayı ve bir türlü istediği ölçüde artıramadığı gelirlerinde sıçrama yaratmayı bekliyor. Twitter, yılın ilk çeyrek bilançosunda açıkladığı gelirlerinde de en fazla payı video reklamlardan elde etmişti. 

İnsanların zaten Twitter ve televizyonu aynı anda takip ettiği düşünülürse bu iki deneyimin bir araya gelmesi oldukça mantıklı görünüyor.

Twitter her ne kadar 7/24 bir kanal fikrini ilk kez hayata geçirecek olsa da platform üzerinden görüntülü yayını bir süredir mevcuttu.

İlk girişim, geçtiğimiz sene kapanan 6 saniyelik video sosyal platformu Vine ile gerçekleşmişti. Türkiye'de Scope olarak düzeltilen, global ismiyle Periscope uygulaması üzerinden kullanıcıların kişisel yayın yapmalarına zaten imkân veriliyor.

Twitter'ın geniş ölçekli ilk yayın hamlesiyse yine geçen sene Bloomberg ile birlikte çalışarak 2016 başkanlık oturumlarını canlı yayınlamasıyla gerçekleşmişti. Geçen yıl Amerikan Futbol Ligi (NFL) sezonundaki 10 perşembe akşamı maçın canlı yayını da Twitter üzerinden gerçekleşmişti. 

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