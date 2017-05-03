LG, geçenlerde Apple amiral gemisi olacak 5K çözünürlüklü ekranın çıkışını ötelemek zorunda kalmıştı. Güney Koreli teknoloji üreticisi suskunluğunu 42.5 inç boyutlarındaki yeni LG 43UD79-B monitörünü duyurarak bozdu.

Dev bir panelde 4 farklı ekranın aynı anda görüntülenmesine imkân veren monitörün özellikle oyun düşkünleri, gazeteciler, finansçılar ve tasarımcılar tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

4 EKRAN AYNI PANELDE

3840 × 2160 çözünürlüklü UHD panel ile gelen LG 43UD79-B monitör yansıma yapmayan bir kaplamaya sahip. Açık farketmeksiniz renk kaybı yaşamadan izleme deneyimi sunan IPS özelliğindeki monitör 1.07 milyar renk desteği içeriyor.

1000:1 kontrast oranı, siyah dengeleyici, 350 cd/m2 parlaklık seviyesi, griden griye (GTG) 8 ms tepki süresi cihazın diğer farkedilir özellikleri.

LG 43UD79-B monitörde oyun tutkunları için Radeon grafik işleme birimimevcut. AMD'nin FreeSynch dinamik yenileme teknolojisiyle olan uyum da görüntünün teklemesini önlemek için kullanılmış.

Öte yandan, 60 hz yenileme hızı son dönemdeki oyun monitörlerinin biraz gerisinde kalmış duruyor.

LG 43UD79-B MONİTÖR NE KADAR?

4 farklı görüntüyü tek ekranda toplayan LG 43UD79-B, arka panelinde de bolca bağlantı yuvası içeriyor. 60 hertz 4K video oynatma olanağı sunan iki HDMI 2.0 giriş, 30 hertz 4K video destekli iki adet HDMI 1.4 giriş, iki standart USB 3.0 giriş ve bir adet USB 3.1 Type-C port bunlardan bazıları.

LG 43UD79-B iki adet gömülü Harman Kardon hoparlöre sahip. Dahili çift kontrol (dual controller) mekanizmasıyla aynı anda iki bilgisayar bağlayıp aynı mouse ve klavyeyi iki sistem içerisinde de kullanmak mümkün.

Monitöre bağlanan cihaz sayısına göre farklı ekran bölme senaryoları var. Maksimum sınır ise 4.

LG 43UD79-B, yaklaşık 2 hafta sonra Japonya'da 83 bin Yen yani 745$ fiyatla genel satışa sunulacak. Ön siparişler ise 700 dolar civarından alınmaya başladı.