Stephen Hawking: 100 yıl içinde Dünya'yı terketmeliyiz

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, insanlığın geleceğiyle ilgili ünlü uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Hawking, iklim değişikliği, asteroid saldırıları, aşırı nüfus gibi nedenlerle gelecek 100 yıl içerisinde bir başka gezegende kolonileşme ihtiyacı duyacağını belirtti.

50 yıllık bir BBC geleneği olan Tomorrow's World (Yarının Dünyası) isimli bilimsel dizinin yeni bölümü Expedition New Earth (Yeni Dünya Keşfi) konuk olarak Stephen Hawking ve öğrencisi Christophe Galfard ikilisini ağırlıyor. Stephen Hawking ve Galfard, insanların dış dünyada nasıl hayatta kalabileceğini keşfetmek için dünyayı geziyor.

Stephen Hawking'in iddiasına göre Dünya'nın ömrü tükenmek üzere ve insanlık hayatta kalmak için gezegeni terkederek yaşam arayacak. 75 yaşındaki bilim insanı küresel ısınma, nükleer savaş ve asteroid saldırılarını insanlığın sonunu getirebilecek nedenler arasında saydı.

Hawking, insanların agresif dürtülerinin, teknolojideki hızlı gelişmelerle birleştiğinde meydana gelecek nükleer ya da biyolojik savaşlarla hepimizi yok edeceğini söylüyor. Eli kulağında olarak gördüğü senaryonun önlenebilmesi için gösterdiği tek çare ise "Dünya hükümeti".

İngiliz fizikçi insanların hayatta kalmak için gereken beceriden yoksun bir tür olduğunu da söylemiş ve narin gezegenimizden kaçmadan 1000 yıl hayatta daha kalınmasının imkânsız olduğunu iddia etmişti. Hawking bu nedenle halkın uzay konusundaki merakını artırmak için çabaladığını da saklamıyor.

ALS MNH hastası olan Hawking, vücudunda neredeyse hiçbir noktayı hareket ettiremiyor. Hawking'in hareket ettirebildiği tek kası ise sağ yanağındaki bulunan ufak bir bölge. Hawking, bu kas hareketi sayesinde bilgisayar aracılığı ile yazı yazarak iletişim kurabiliyor.