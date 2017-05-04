Stephen Hawking
TEKNOLOJİ

Stephen Hawking: 100 yıl içinde Dünya'yı terketmeliyiz

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking çok tartışılan felaket senaryolarına bir yenisini daha ekledi. BBC belgeselinde konuşan Hawking, insanların nükleer ve biyolojik savaş, küresel ısınma, aşırı nüfus gibi nedenlerle 100 yıl içerisinde başka bir gezegende kolonileşmeye ihtiyaç duyacağını söyledi.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:19:01 Güncelleme: 12:26:00 HABERTURK.COM

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, insanlığın geleceğiyle ilgili ünlü uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Hawking, iklim değişikliği, asteroid saldırıları, aşırı nüfus gibi nedenlerle gelecek 100 yıl içerisinde bir başka gezegende kolonileşme ihtiyacı duyacağını belirtti.

50 yıllık bir BBC geleneği olan Tomorrow's World (Yarının Dünyası) isimli bilimsel dizinin yeni bölümü Expedition New Earth (Yeni Dünya Keşfi) konuk olarak Stephen Hawking ve öğrencisi Christophe Galfard ikilisini ağırlıyor. Stephen Hawking ve Galfard, insanların dış dünyada nasıl hayatta kalabileceğini keşfetmek için dünyayı geziyor.

Stephen Hawking'in iddiasına göre Dünya'nın ömrü tükenmek üzere ve insanlık hayatta kalmak için gezegeni terkederek yaşam arayacak. 75 yaşındaki bilim insanı küresel ısınma, nükleer savaş ve asteroid saldırılarını insanlığın sonunu getirebilecek nedenler arasında saydı.

Hawking, insanların agresif dürtülerinin, teknolojideki hızlı gelişmelerle birleştiğinde meydana gelecek nükleer ya da biyolojik savaşlarla hepimizi yok edeceğini söylüyor. Eli kulağında olarak gördüğü senaryonun önlenebilmesi için gösterdiği tek çare ise "Dünya hükümeti".

İngiliz fizikçi insanların hayatta kalmak için gereken beceriden yoksun bir tür olduğunu da söylemiş ve narin gezegenimizden kaçmadan 1000 yıl hayatta daha kalınmasının imkânsız olduğunu iddia etmişti. Hawking bu nedenle halkın uzay konusundaki merakını artırmak için çabaladığını da saklamıyor.

ALS MNH hastası olan Hawking, vücudunda neredeyse hiçbir noktayı hareket ettiremiyor. Hawking'in hareket ettirebildiği tek kası ise sağ yanağındaki bulunan ufak bir bölge. Hawking, bu kas hareketi sayesinde bilgisayar aracılığı ile yazı yazarak iletişim kurabiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
McAfee, parola seçimlerinde uyardı
TEKNOLOJİ

Şifreleriniz tehlikede! İşte yapmanız gerekenler
Siber saldırı nedir?
TEKNOLOJİ

Siber saldırı nedir?
WhatsApp'a erişim sorunu giderildi
TEKNOLOJİ

WhatsApp'a erişim sorunu düzeldi!
Digital Age Summit 2017 bugün başladı
TEKNOLOJİ

Digital Age Summit 2017 bugün başladı
Bakan Avcı, internetten film izleyenlere kötü haberi verdi
TEKNOLOJİ

İnternetten film izleyenlere şok!
Tim Cook dedikodulardan rahatsız
TEKNOLOJİ

Apple CEO'su isyan etti! Düşüş sizin yüzünüzden
Apple'dan ABD'ye 1 milyar dolarlık yatırım
TEKNOLOJİ

APPLE'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
TÜMOSAN’dan 4x4 zırhlı araç
TEKNOLOJİ

SAVUNMADA 'MENTAP' HAMLESİ!
Şarjı en uzun süre giden telefonlar
TEKNOLOJİ

NE İPHONE NE SAMSUNG! İŞTE O TELEFON
Mobil mecralara 122 milyon TL reklam yatırımı yapıldı
TEKNOLOJİ

IOS ANDROİD'İ GEÇTİ
Harita Genel Komutanlığı CAS uygulamasını sivil erişime açtı
TEKNOLOJİ

İŞTE YERLİ 'GOOGLE EARTH'
WhatsApp'ın çöküşüyle espri fırtınası başladı
TEKNOLOJİ

WHATSAPP'IN ÇÖKÜŞÜYLE ESPRİ FIRTINASI BAŞLADI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme