Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Adil Kullanım Noktası (AKN) ile ilgili yapılan düzenlemenin, bazı yanlış anlaşılma ya da manipülasyonlar sonucu doğru olmayan bazı değerlendirmelere muhatap olduğunu ifade etti.

BTK olarak, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında, AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri değerlendirdiklerini anlatan Sayan, "Gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme hakkında bir düzenleme yaptık. BTK tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari saniyede 128 kilobit olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme uygulanmaya başlandı" diye konuştu.

Türkiye'deki internet hızının istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Sayan, tüketicilerin interneti kullanmasına yönelik düzenleme yapıldığını ve yavaşlayan internet hızına "dur" denildiğini belirtti.

Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak saniyede 3 megabit şeklinde uygulanmaktayken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendiğini dile getiren Sayan, "Örneğin saniyede 16 megabit hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari saniyede 5 megabit olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek." ifadesini kullandı.

AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeye göre 02.00-08.00 saatleri arasında internet kullanımının Adil Kullanım Kotası'na dahil edilmeyeceğini anımsatan Sayan, vatandaşların nasıl internet kullanacağının görüleceğini bildirdi.

"GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPARIZ"

Sayan, AKN'li tarifelerden faydalanan bütün abonelerin, AKN ile belirlenen veri miktarına ulaştıklarında hiçbir ek ücret ödemeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli. Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim."

Uygulamada bunun rekabet ortamında gerçekleşmesi ve regülasyon baskısı olmadan yapılmasını istediklerini anlatan Sayan, "Ne yazık ki biz, bu regülasyon baskısını hissettirmek zorunda kaldık. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardıklar ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar. Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz" dedi.

Sayan, port transmisyon olarak adlandırılan ücretlendirme modelini yüksek hızlarda ve AKN’siz daha fazla kullanımı destekleyecek şekilde revize ettiklerini belirterek, bu model kapsamında işletmecilerin daha esnek tarife belirleme imkanları olabileceğini ve tüketicilere daha çok seçenek sunulabileceğini söyledi.