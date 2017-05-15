Apple'ın kurucusu Wozniak da Türkiye'ye gelmiyor

Etkinlikte konuşacağı duyurulan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'e yapılan davet, Wikipedia'nın istenen içerikleri kaldırmaması sonrasında, İBB tarafından geri çekilmişti.

Etkinliğin diğer konuşmacısı olacağı söylenen Apple kurucularından Steve Wozniak, dün gönderdiği bir tweet ile Londra'dan İstanbul'a uçmayacağını ve ABD'ye uçacağını açıkladı.

"Tamamlanmayan kontrat" sebebiyle ABD'ye uçtuğunu söyleyen Wozniak'a karşılık, Dünya Akıllı Şehirler (World Cities Expo) organizasyonu ise iptalin "anlam verilemeyen bir şekilde" olduğunu söyledi.

— Steve Wozniak (@stevewoz) May 13, 2017

UÇUŞTA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞINDAN MEMNUN DEĞİL

Wozniak, bir süre önce başlayan uçuştaki elektronik cihaz yasağından da muzdarip olduğunu tweet'inde belirtti.

Bu gelişmeyle, etkinlik "Teknolojiyi uçuran akıllar" başlığıyla duyurduğu iki ana konuşmacısını da kaybetti. Bugün başlayan organizasyonun tek ana konuşmacısı, Jimmy Wales'in iptali sonrasında yerine ayarlanan fütürist Pablos Holman oldu.

"TEKNOLOJİ RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPMAMIZI SAĞLIYOR"

Intellectual Ventures baş mucitlerinden Holman, "Hacking the Future” adlı oturumda teknolojinin geleceği ve hayatı değiştiren yeni nesil icatlar hakkında küresel ipuçları verdi. Holman, Ülkelerin ve şirketlerin kendilerini savunmak için hacker'lara yatırım yaparak, yeni savunma yöntemleri geliştirebileceklerini söyledi.

Holman konuşmasına şu şekilde devam etti: "Sıtma taşıyan sivrisinekler yılda milyonlarca yaşama mal oluyor. İşe aldığımız hackerlardan ilk olarak sıtma protokolünün önemli noktalarını hack'lemelerini istiyoruz. Çünkü pratikte mücadele yöntemleri bulmamız gerekiyor. Kendi yolumuzu icat etmeliyiz. Biz de sinekleri lazerle buharlaştıran bir teknoloji geliştirdik. Geleceğimizi kurtarmak için geleceği hack'liyoruz. Salgın hastalıklar için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bilgisayarlarla tüm modellemeler üzerinde çalışıyoruz. Nükleer atıkla çalışan bir nükleer reaktör geliştirdik. Teknolojilerin var olan durumları radikal olarak değiştirme imkanı var. Bunu geleceğimiz için kullanmalıyız."

YAKIN GELECEĞE AKILLI ŞEHİRLER DAMGASINI VURACAK

15-18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen World Cities Expo İstanbul’17’de girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum konuları akıllı kentler çerçevesinde mercek altına alınacak. Uluslararası organizasyonda deneyim alanı oluşturulacak, akıllı dönüşüme paydaş ﬁrmaları bir araya getirecek. Fuar alanında, ﬁkir liderleri vizyon konferansları düzenleyecek ve sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları gerçekleştirilecek.