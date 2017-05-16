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TEKNOLOJİ

WannaCry virüsünü hazırlayanlar, şimdi de devlet sırrı satacak

Ülkelerin, bankaların kritik verileri satışa çıkacak, Windows 10'lu bilgisayarlar ve telefonlar hedefte olacak

16 Mayıs 2017 Salı, 19:55:47 Güncelleme: 20:01:22 HABERTURK.COM

NSA'nın geliştirdiği siber casusluk araçlarını alarak WannaCry virüsüne dönüştüren ve 150'den fazla ülkede 400 bin sisteme bulaştıran Shadow Hackers, yeni planını açıkladı.

BU KEZ WINDOWS 10 DA HEDEFTE
Hacker grubu, yayımladığı bir bildiriyle, elde ettikleri güvenlik sırlarını haziran ayında satışa çıkaracağını duyurdu.

Sırların içerisinde web tarayıcılara, ağ cihazlarına, telefonlara girmelerini sağlayacak bilgiler bulunuyor. Ayrıca son saldırıda büyük bölümü etkilenmeyen Windows 10 sistemlerin de etkili bir şekilde hack'lenebileceği kaydedildi.

ÜLKELERİN NÜKLEER SIRLARI DA SATILIĞA ÇIKACAK
Satılığa çıkacak sırlar arasında merkez bankalarından çalınan bilgiler, uluslararası para aktarım sistemi SWIFT kullanan bankaların verileri, Rus, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve askeri programlarıyla ilgili gizli dokümanlar bulunuyor.

 

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