AMD, Intel'e yeni Ryzen işlemcilerle yanıt verdi

Bundan kısa süre öncesine kadar üst seviye işlemcilerin performans testlerinde ibre Intel'den yanaydı. Ancak Ryzen'in tanıtılması sonrasında, adeta dengeler değişti.

Herkes Ryzen'i konuşurken, Intel'in bir iç sunumunun sızdırılması sonrasında şirketin daha yüksek hızda ve daha çok çekirdeğe sahip Core i9 işlemcileri gündeme oturdu.

Ancak AMD de boş durmadı ve Ryzen'in yeni modelleriyle hızlı bir yanıt vermiş oldu.

Threaddripper kod adlı işlemciler 16 çekirdeğe ve çok izlek teknolojisiyle 32 izleğe sahip olacak. İzlek, destekleyen yazılımlarda ek bir çekirdek gibi işlev görüyor ve işlemciye gönderilen işlemlerin aynı anda yapılmasını sağlıyor.

Ryzen 9 serisi olarak bilinen bu işlemci serisinin en üst modeli Ryzen 9 1998X, 3,5 GHz saat hızına (3,9 GHz'e kadar çıkabilecek) ve 155 Watt TDP'ye sahip olacak. Seride 14 çekirdekli Ryzen 1977X ve Ryzen 1977, 12 çekirdekli Ryzen 1976X, 1956X, 1956 da yer alacak.0

AMD'nin işlemci ailesine ekonomik modeller katma hedefi de var. Ryzen 3 serisi bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak.