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Disney hack'lendi, iki filmi de torrent'e düştü

WannaCry virüsü ile Disney'den çalınan filmlerin yayınlanmaması için özel bir fidye istenmişti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:21:26 Güncelleme: 16:47:36 HABERTURK.COM

Disney'in açıklanmayan miktarda bitcoin'i ödememesi sonucunda film bugün torrent olarak yayınlandı.

Herkese açık ve dağıtık bir platform olan BitTorrent, dosyaların kullanıcıların bilgisayarlarında depolanmasını sağlıyor. Böylece tek bir kaynakta olmadığından, yayının durdurulması da oldukça zorlaşıyor.

Pirate Bay adlı torrent ağına düşen film için Disney, FBI ile ortak çalışıyor. Bu çalışma, WannaCry fidye yazılımının da izini ortaya çıkartabilir.

Adı haberlerde geçmese de, Cars 3 filmi de fidye meselesinden nasibini aldı ve torrent'e düştü. Torrent'teki dosyalara, haberi hazırladığımız sırada erişilemiyor, ancak filmi indiren kişiler ya da hacker grubu yeniden yüklerse, filmler indirilebilecek.

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