"Önümüzdeki 10 yılda teknoloji her şeyi değiştirecek"

Düzenledn basın toplantısında teknoloji gazetecileriyle buluşan Yoshida, gelecekte etkili olacak teknolojiler hakkında konuştu.

İNTERNET BİLGİYİ, BLOK ZİNCİRİ VERİYİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Şu anda fidye yazılımı WannaCry ile tekrar popüler olan Bitcoin'in ardındaki teknoloji olan blok zincirinin (blockchain) önemini vurgulayan Yoshida, bu teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde internetten daha önemli bir buluş olduğunu belirtti. Yoshida, internetin bilgiye ulaşımı, blok zincirinin ise verilere ulaşımı dönüştürdüğünü kaydetti.

Bitcoin ve diğer şifreli dijital para birimlerinin altındaki teknoloji olan blok zinciri, paranın dışında sözleşmelerde, akıllı anlaşmalarda, takas vb. uygulamalarda kullanılabiliyor.

BAŞVURU DİJİTAL, İŞLEMLER ANALOG

Dünyanın büyük bölümünün internet erişimi nasıl sınırlıysa, şirketler de tüm süreçlerini dijitale geçirdikleri 'Dijital Dönüşüm' konusunda geride kalıyorlar. Bunun sonucunda da verimlilik düşüyor. Yoshida, bir bankanın mobil uygulamadan kredi başvurusu almanın dijital dönüşümden, başvuruyu sonuçlandıramamanın ise dijital dönüşümü tamamlayamamaktan kaynaklandığını ve bu durumun önümüzdeki 10 yılda değişeceğini düşünüyor.

AKILLI SİSTEM ONLARI WANNACRY'DAN KORUDU

WannaCry'dan etkilenen şirketler arasında Hitachi'nin gösterildiğini sorduğumuzda ise, başka şirketlere örnek olabilecek bir sistem kullandıkları ortaya çıktı.

Object Version adlı sistem sayesinde tüm dosyaların önceki sürümleri de bulut sisteminde, kayıt altında tutuluyor. Yani bir dosyayı yanlışlıkla değiştirdiğinizde, dilerseniz önceki sürüme döndürerek hatasız hâlini açabiliyorsunuz.

Teknolojiden sorumlu üst düzey yönetici olan Yoshida, virüsün etkilediği bir departmanları olmadığını, bunun da Object Version sayesinde olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE, SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE ÜS OLACAK

Daha sonra söz alan Hitachi Data Systems Türkiye Genel Müdürü Cem Fındıklıoğlu ise Türkiye'deki sağlık ve kamu yatırımlarını anlattı. Kısa süre önce Kurt & Kurt adlı sağlık teknolojisi şirketinin yüzde 75'ini satın almıştı.

Nisandaki yatırımın sonrasında Türkiye'nin bölgesel üs konumuna geldiğini ve yenilikçilik çalışmalarında dünyadaki 5 noktadan biri olduklarını belirtti.

Daha önce Mirai adlı virüsle gündeme gelen Nesnelerin İnterneti çalışmalarına da ağırlık veren Hitachi Data Systems, güvenli cihazlar üretme hedefini yineledi.