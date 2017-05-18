Android kullanıcı sayısı
TEKNOLOJİ

Android'in aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti

Dün düzenlenen geliştiriciler konferansı I/O'da platform kullanım verileri de paylaşıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:17:33 Güncelleme: 14:31:37 HABERTURK.COM

Bu verilere göre, YouTube, Google Haritalar, Google arama, Gmail gibi çoktan başarısını kanıtlamış platformların her biri 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştı.

İKİ YENİ ANDROID YOLDA

Akıllı telefonun yanı sıra, tabletler, TV'ler, TV çubukları ve kutuları, otomobiller gibi cihazlarda da yer alan Android işletim sisteminin kullanıcı sayısı ise 2 milyarı aşmış durumda. Dünyada satılan 10 telefondan 9'unda Android kullanılıyor.

Konferansta, ayrıca Android 8.0 olarak da bilinen Android O ve düşük özellikli ve ekonomik akıllı telefonlarda kullanılacak olan Android Go da tanıtıldı.

Konferanstaki tüm yenilikleri öğrenmek için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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