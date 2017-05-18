WhatsApp'ın fiyatını hatalı bildirdi, cezayı yedi

Facebook, 2014'te WhatsApp'i satın aldığında, otoritelere 19 milyar dolar ödeme yapacağını açıklamıştı. Ancak bu miktarı sonradan değiştirdi. Avrupa Komisyonu ise durumu incelemeye aldı ve Facebook'a 122 milyon dolar ceza verdi.

Veri gizliliği açısından da kendi platformundaki ve WhatsApp'teki hesapları eşleştirmemesi gereken şirket, bunu otomatik olarak yaptığı için, geçen ağustosta WhatsApp'in gizlilik sözleşmesini de değiştirdi ve büyük tartışma yarattı.

FACEBOOK YAPAMAM DEMİŞ, YAPMIŞ

Avrupa Komisyonu, bugün yaptığı açıklamayla "Komisyon, 2014'te Facebook'un birleşme süreciyle ilgili incelemesinde, Facebook'un verdiği ifadenin aksine, Facebook ve WhatsApp'in kullanıcı bilgilerini eşlemek için gerekli teknik imkânların Facebook'un elinde bulunduğunu ve Facebook çalışanlarının bu olasılıktan haberdar olduğunu" belirtti.

Facebook'un komisyonun geçen aralıktaki endişelerine verdiği yanıtta da satın alma miktarı konusunda doğru bilgi vermediği de göz önünde bulundurulunca, komisyon cezayı verirken, "Bugünkü kararımız, şirketlerin AB'deki birleşmesiyle ilgili tüm kurallara uyması gerektiğine dair bir mesaj olacaktır. Facebook için de orantılı ve caydırıcı bir ceza olacaktır" açıklamasına yer verildi.

Facebook bu hafta içinde, Fransa'daki düzenleyici kurul tarafından kişisel verileri reklamcılara açtığı için ceza almıştı.