Google Assistant ile para gönderilebilecek

Bu yeni sistem, Google hesabınızı kullanarak hem uygulamalar içinde hem de web sitelerinde bir şeyler satın alabilme olanağı tanıyacak. Çoğu kişinin Google olsun olmasın, internette çeşitli sebeplerle bir yerlerde depoladığı bir kredi kartı bulunuyor.

Yeni API, üçüncü taraf geliştiricilerin Google hesabı üzerinden ödeme almalarına izin verecek, Google ise bu süreçte güvenlik ve işlemin teknik yanından sorumlu olacak.

2013'TE KAPATMIŞTI

Bu sistem kulağa tanıdık geliyor, zira Google, aslında Google Checkout adı verilen benzer bir ürüne sahipti. Ancak 2013'te bu hizmeti kapattı. Günümüzde geliştiriciler, bunun gibi bir işlemi gerçekleştirmek için farklı seçeneklere sahipler, fakat Google hesaplarının her zaman açık ve kullanımda olduğu düşünülünce, Google avantajlı duruma gelebilir.

Google ayrıca, Android Pay yerine, işlemleri kolaylaştırmak için Google Assistant'ta aynı sistemi kullanacak. Yeni API henüz herkese açık değil, ancak başlangıç aşamasında Google birkaç iş ortağı ile bunu test ediyor. Para gönderme özelliği Assistant'ta birkaç ay içinde devreye girecek ve ilk aşamada sadece ABD'de kullanılacak.

Google Assistant'a bu özelliğin eklenmesi sonrasında, sesli asistan donanımı Google Home da (üsttek fotoğrafta) bu özelliğe kavuşacak.