Uber ve Waymo davasında dengeler değişiyor

Davanın bir yanında mobil dünyayı değiştiren kıvılcımı ateşleyenlerden Uber, diğer yanda Google'ın kardeş şirketi Waymo duruyor. İki şirket, üst düzey teknoloji hırsızlığı konusunda davalık olmuş durumda.

DAVA GEREKÇESİ NE?

Waymo, eski yöneticisi Anthony Lewandowski'nin Waymo'dan ayrılıp Uber'de göreve başlamadan önce 14 binden fazla gizli dokümanı indirerek çaldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Levandowski 2016 yılının ocak ayında Waymo'dan ayrıldı ve sürücüsüz tır startup'ı Otto'yu kurdu. Uber, ağustosta bu şirketi 680 milyon dolara satın aldı. Ayrıca mahkeme sebebiyle bu görevi bırakmadan önce, geçen aya kadar, Uber'in sürücüsüz otomobil bölümünün başındaydı.

Sürücüsüz otomobil konusunda pazarı ele geçirmeyi hedefleyen iki rakibin davası, Lewandowski'nin çaldığı bilgilerin Uber'de kullanıldığı kanıtlanırsa boyut değiştirecek. Waymo'nun iddiasına göre, Uber bu bilgileri aldı ve Lidar adlı, sürücüsüz otomobil teknolojisinin kritik noktası olan algılayıcı sistemini oluşturdu.

DAVADA SON DURUM NE?

San Francisco'daki ABD Bölge Hakimi William Alsup, geçen hafta Uber'in Lewandowski'yi sürücüsüz otomobille ilgili işlerde çalıştırmasını yasaklamıştı. Ayrıca bu belgelerin kullanılmasını da yasaklayarak, belgelerin 31 Mayıs'a kadar Waymo'ya iadesini şart koşmuştu.

Uber, Lewandowski'ye mahkeme emirlerine uyması gerektiğini yoksa işinden olacağını bildirdi.

Lewandowski'nin avukatları, hakimden kararı, Lewandowski'nin belgeleri teslim etmeme ve suçlamaları reddetmesinin anayasal hakkı olduğu gerekçesiyle değiştirmesini talep ettiler.

HAKİM UBER'İ HAKLI BULABİLİR

Uber, Levandowski'nin Waymo belgelerini aldığını reddetmiyor, ancak otomobillerinde herhangi bir Waymo teknolojisi kullanmadığını söylüyor. Bölge Hakimi Alsup, Waymo'nun iddia edilen ticari sırlarının çok azının Uber'in sürücüsüz otomobil teknolojisinde bulunduğunu ve Waymo'nun Uber'e karşı patent taleplerinin elzem olmadığının kanıtladığını söyledi.