Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bağlantı sorunu yaşıyor. Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar "Teknik bir hata var" sorunuyla karşılaşıyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'daki bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sabah saatlerinden itibaren Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar bağlantı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Twitter'a giren kullanıcılar sık sık "Teknik bir hata var" yazılı bir hata sayfasıyla karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar Twitter'a erişse de tweet atma, mesaj gönderme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını da bildiriyor.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmese de Twitter'ın tartışma platformunda yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Twitter personeli Andy Piper, "Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı." ifadelerini kullansa da halen ara ara kesintiler devam ediyor.

Aynı zamanda yaşanan sorunun Japonya, Avrupa ve Amerika'daki sunuculardan kaynaklandığı gözlemlenebiliyor.

Öte yandan, Twitter'a erişmekte sorun yaşayan kullanıcıların raporları ise binleri aşmış durumda. Güncel veri olarak, saat 08:00'dan itibaren 600'den fazla bağlantı sorununa ilişkin rapor gönderilmiş durumda.

Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal ağlarda paylaşırken, erişebilen kullanıcılar da tweet atarak sorunu dile getiriyor.

— Tweet Machine ® (@LemeNomy_) May 19, 2017

— T.C Bahar Kılıç (@baharkl16) May 19, 2017

TWİTTER, DESTEK HESABINDAN BİR MESAJ YAYINLADI

Twitter'ın resmi destek hesabı olan @Support üzerinden bağlantı sorunuyla ilgili yayınlanan mesajda, "Bugün bazı kullanıcılar tweet gönderirken sorun yaşadığını bildirdi. Bu sorun çözüldü, ilginiz için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

— Twitter Support (@Support) May 19, 2017