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TEKNOLOJİ

Apple ve Nokia'dan dijital sağlık işbirliği

Aralarında süregelen bir patent anlaşmazlığını çözdüklerini duyuran iki teknoloji devi, yeni bir lisanslama anlaşmasına imza attılar

23 Mayıs 2017 Salı, 12:53:24 Güncelleme: 13:10:52 HABERTURK.COM

Yapılan iş ortaklığı çerçevesinde, Nokia ağ altyapısı hizmetlerini Apple'a sunarken, Apple da Nokia'nın sağlık ürünlerinin satışını yapacak.

Daha önce Withings markasıyla satılan ürünler, geçen aralıkta Nokia'nın Apple'a dava açmasından birkaç gün sonra, Apple mağazalarından ve internet mağazasından kaldırılmıştı.

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Lisans anlaşmasının detayları konusunda açıklama yapılmadı. Ancak Nokia, Apple'dan bir ön ödeme alacağını ve ilerleyen zamanlarda da gelirden pay alacağını belirtti. Şirketler ortak basın açıklamasında, "dijital sağlık girişimlerinde birlikte çalışacakları" ibaresi dikkat çekti.

Anlaşma, geçen yıl Apple Almanya ve Apple ABD'nin 32 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Nokia tarafından açılmıştı.

İki şirket daha önce 2009'da iPhone'un özellikleri konusunda birbirlerini dava etmişler ve 2011'de bir lisans anlaşması yapmışlardı.

Geçtiğimiz günlerde Tim Cook'un glukoz seviyesi ölçen bir Apple Watch uyumlu cihazı test ettiğini düşünürsek, ikilinin "dijital sağlık" anlaşmaları sonraki Apple Watch için sürprizler doğurabilir.

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