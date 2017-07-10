Samsung Galaxy Note 8 ne zaman satışa çıkacak?
şirketin doğal ürün tanıtım döngüsüne bakılırsa, ağustosta duyurulabilir. Geçen yıl Note 7 de ağustos başında tanıtılmıştı. Samsung'un geçen yıl eylüldeki iPhone'dan önce tanıtım yaptığı düşünülürse, bu yıl da aynı durumla karşılaşabiliriz. Fakat, şirket geçen yıl yaşadıklarını yaşamamak için biraz bekleyebilir. Bu durumda da tanıtmın eylülden sonrasına kalmayacağını düşünüyoruz.
Parlak, Hızlı, İnce ve Çift adlı dört yeni algılayıcısının her biri farklı bir çözüm oluşturmak için tek başına kullanılabiliyor. ISOCELL Dual'in ise Note 8'de yer alacağı düşünülüyor. Son sızıntıların hepsinde çift kamera görülen cihaz, fuarda gösterilen, her biri 13 MP'lik çift kameraya sahip olabilir.