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Parlak, Hızlı, İnce ve Çift adlı dört yeni algılayıcısının her biri farklı bir çözüm oluşturmak için tek başına kullanılabiliyor. ISOCELL Dual'in ise Note 8'de yer alacağı düşünülüyor. Son sızıntıların hepsinde çift kamera görülen cihaz, fuarda gösterilen, her biri 13 MP'lik çift kameraya sahip olabilir.