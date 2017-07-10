TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Note 8 hakkında her şey

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:38:31 HABERTURK.COM

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'in ağustosta satışa çıkması bekleniyor. Telefon, önceki Note 7'de yaşanan tatsızlıklardan muzdarip olmasın diye Güney Koreli şirket canla başla çalışıyor. İşte ürünün bugüne kadarki sızıntılarla bilinen özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

  • 1 Samsung Galaxy Note 8 hakkında her şey
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    Samsung Galaxy Note 8 ne zaman satışa çıkacak?

    şirketin doğal ürün tanıtım döngüsüne bakılırsa, ağustosta duyurulabilir. Geçen yıl Note 7 de ağustos başında tanıtılmıştı. Samsung'un geçen yıl eylüldeki iPhone'dan önce tanıtım yaptığı düşünülürse, bu yıl da aynı durumla karşılaşabiliriz. Fakat, şirket geçen yıl yaşadıklarını yaşamamak için biraz bekleyebilir. Bu durumda da tanıtmın eylülden sonrasına kalmayacağını düşünüyoruz.

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    Samsung Galaxy Note 8 fiyatı

    Sızıntılar ve tahminler ürünün 850 dolar fiyatla satılacağını gösteriyor. Bu sebeple, geçen yılki fiyatı da düşünülerek, Türkiye fiyatının 3500 TL civarında olması bekleniyor.

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    Telefon hakkında hep konuşulan Infinity Display, boydan boya ekran anlamına geliyor. Çerçevesiz yapı, SlashLeaks'in sızıntısında da görülüyor. Bu da, telefonun 6,3 inç ekrana sahip olacağında birleşen haberleri doğrular nitelikte.

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    Telefonun 19,5:9 oranı da tek elle kullanımı kolaylaştırabilir. Kulaklık jakını koruyan cihazın arka yüzünde çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Önceki sızıntılarda bu okuyucu kameraya çok yakındı ve karıştırılma ihtimali yüksek görünüyordu. 

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  • 5 Samsung Galaxy Note 8 hakkında her şey
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    Önceki sızıntı telefon kılıf ve kasası üreticisi Slickwraps'in CEO'su tarafından yapıldı. Jonathan Endicott, yukarıda bahsettiğimiz parmak izi okuyucunun kameranın tam altında olduğunu göstermişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    patlamaz inşallah :)
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