whatsapp dosya
TEKNOLOJİ

WhatsApp ile her dosya biçimi gönderilebilecek

Mesajlaşma uygulaması, Android ve iOS sürümlerine yeni bir özellik ekledi. Artık adres defterinizdeki kişilere dosya gönderirken, sadece belirli dosya biçimlerini değil, tüm dosyaları gönderebileceksiniz

14 Temmuz 2017 Cuma, 13:01:50 Güncelleme: 13:34:09 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay test aşamasındaki özellik, devreye alınıyor. Son sürümü indirerek kullanabileceğiniz özellik, mobil sürümlerin yanı sıra, WhatsApp'ın web sürümünde de çalışıyor.

Ancak özelliğin bir kısıtlaması da mevcut. Eskiden Word, Excel ve PDF gibi dokümanların paylaşımına imkân veren WhatsApp’ın yeni özelliğinde, Android'de 100 MB ve iOS'ta ise 128 MB'ı aşan dosyaları gönderemeyeceksiniz. 

WhatsApp güncellemesiyle, fotoğraf ve videoları doğrudan kamera ekranından seçerek göndermek de mümkün olacak. İşleri kolaylaştıran yenilik, yeni bir galeri arayüzü ile sağlanıyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme