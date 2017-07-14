Geçtiğimiz ay test aşamasındaki özellik, devreye alınıyor. Son sürümü indirerek kullanabileceğiniz özellik, mobil sürümlerin yanı sıra, WhatsApp'ın web sürümünde de çalışıyor.

Ancak özelliğin bir kısıtlaması da mevcut. Eskiden Word, Excel ve PDF gibi dokümanların paylaşımına imkân veren WhatsApp’ın yeni özelliğinde, Android'de 100 MB ve iOS'ta ise 128 MB'ı aşan dosyaları gönderemeyeceksiniz.

WhatsApp güncellemesiyle, fotoğraf ve videoları doğrudan kamera ekranından seçerek göndermek de mümkün olacak. İşleri kolaylaştıran yenilik, yeni bir galeri arayüzü ile sağlanıyor.

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